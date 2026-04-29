Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 1.711,3 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone una caída para la energética del 14,6% con respecto a los 2.004,3 millones de euros de hace un año.

Asimismo, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la eléctrica entre enero y marzo alcanzó los 4.067,1 millones de euros, con un descenso del 9,7% con respecto a hace un año. En lo que respecta a los ingresos del grupo, en este primer trimestre del año ascendieron a 12.017,6 millones de euros, con un descenso del 4,5% frente al mismo periodo de 2025.

Según ha comunicado la compañía, por efectos derivados de ajustes de la transacción de México en 2024 (+65,9 millones de euros) y por el impacto del capital allowance en Reino Unido (+87,8 millones de euros) el beneficio neto ajustado de la eléctrica entre enero y marzo crecería un 11,4%, hasta 1.865 millones de euros.

El Ebitda ajustado de Iberdrola aumentó un 2,4%, siendo el negocio de redes el principal motor. Así, el aumento del 8,6% del Ebitda de Redes ajustado, hasta 2.047,5 millones de euros, se debió a la mayor base de activos regulados, con un aumento del 8%, y las mayores tarifas, al fuerte crecimiento en Reino Unido, impulsado por el aumento de las inversiones y la consolidación de ENW (Reino Unido), así como al desempeño positivo en el resto de geografías.

Por otro lado, la contribución del negocio de Generación Renovable y Clientes cayó un 3,2%, hasta los 2.022,3 millones de euros, debido a que la fuerte producción en Reino Unido (+41%) y en Europa continental (+26%) no compensan el impacto no recurrente por los mayores costes por servicios auxiliares en Iberia.

Sin impacto geopolítico

En cuanto al crecimiento en Estados Unidos, este se vio condicionado por los impactos positivos no recurrentes registrados en el primer trimestre del año pasado. Además, la eléctrica indicó que no espera impactos financieros relevantes derivados del actual contexto geopolítico por la crisis del conflicto en Oriente Próximo.

A este respecto, señaló que tiene ya el 100% de la producción asegurada para 2026, más del 80% para 2027 y el 75% para 2028, que el 93% de sus compras de equipos estratégicos está asegurado hasta 2028, sin afección por la situación de Estrecho de Ormuz y que no tiene dependencia de combustibles fósiles ni exposición a materias primas energéticas.