El sector energético está consultando con estupefacción los expedientes sancionadores abiertos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) este viernes a las grandes eléctricas de España. Según ha podido saber OKDIARIO, varios de los informes remitidos las entidades ni siquiera guardan relación con el apagón del 28 de abril de 2025.

En conversación con este medio, varias energéticas destacan que el regulador «ha usado datos de 2023 para encubrir a Red Eléctrica en el apagón». En sus escritos, Competencia habría señalado a Endesa, Naturgy, Repsol, Grupo Gunvor e Iberdrola por «indicios de infracción» teniendo en cuenta hechos de hasta dos años antes de que se produjera el cero eléctrico.

En el caso de varios de los gigantes energéticos, por ejemplo, el organismo presidido por Cani Fernández llega a poner en el punto de mira centrales que no llegaron a registrar problema alguno durante la jornada del apagón.

Fuentes del sector apuntan que los comunicados han caído por sorpresa en las compañías, entre otras razones, porque Competencia no ha solicitado informes específicos de su actividad durante los dos años a que sí hace referencia en los escritos.

De hecho, coinciden en su mayoría en que la CNMC ha utilizado sus nombres para no poner únicamente en el disparadero de la opinión pública a la empresa liderada por Beatriz Corredor: «Está fabricado para no señalar sólo a Red Eléctrica (Redeia)».

Cabe recordar que Redeia se ha llevado la única infracción considerada «muy grave» por el regulador por «programar un mal mix energético con perjuicio al sistema».

Con todo ello, además, hay un detalle que ha llamado la atención de las compañías energéticas y es que los expedientes no han sido firmados por el pleno de la CNMC, sino únicamente por la sección de Energía del regulador, de la que se encarga Rocío Prieto.

Corredor presentará alegaciones

Por su parte, tras lo acontecido este viernes entre la CNMC y las energéticas, Red Eléctrica de España ha asegurado que presentará alegaciones y «ejercerá cuantas acciones proceda en su defensa».

Fuentes de la compañía consideran que la existencia de hechos que, a juicio del regulador, constituyan indicios para la apertura de este expediente, «no significa que se haya probado la comisión de infracción alguna por parte del operador del sistema, sino que habrá que estar a lo que resulte de la tramitación del procedimiento».

Además, subrayan que tampoco la apertura de expediente sancionador «supone que los supuestos hechos atribuidos a Red Eléctrica por el regulador en el acuerdo de incoación sean causa del incidente del pasado 28 de abril, como expresamente ha indicado la propia CNMC».

En todo caso, el operador del sistema estimó que la CNMC «ha vuelto a confirmar, como ya lo hiciera la propia Red Eléctrica en su informe del 18 de junio, el Comité de análisis, así como el factual y final report del Panel de Expertos europeo, que el origen del incidente del pasado 28 de abril fue multifactorial».

Además, desde Redeia intentan proteger su actuación señalando que estos informes «acreditan que no hubo actuación ni incumplimiento de normativa por parte del operador del sistema que pudiera ser causa determinante del incidente».