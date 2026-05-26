Quién es el patrón de Canarias y cuál es su leyenda: todo sobre el mito y el milagro de Virgen de Candelaria

Queda poco para que se celebre el Día de Canarias el próximo 30 de mayo y, como ocurre cada año en estas fechas, vuelve a cobrar protagonismo una de las figuras más representativas del archipiélago: la Virgen de la Candelaria. Su nombre aparece en actos institucionales y en el resto de eventos por este día tan importante pero puede que muchos no sepan el porqué esta virgen fue elegida como patrona de Canarias.

En febrero es cuando se celebra precisamente el Día de la Candelaria en Canarias, pero es que además la Virgen de la Candelaria es patrona del archipiélago desde hace siglos por lo que su devoción está muy arraigada. Pero detrás de esta figura no sólo hay tradición religiosa, sino también un relato que mezcla historia y leyenda, con raíces en la época de los guanches y una evolución que ha llegado hasta nuestros días. Por eso, entender quién es la Virgen de la Candelaria implica también conocer el origen de una de las devociones más extendidas del archipiélago.

Quién es el patrón de Canarias

La Virgen de la Candelaria está reconocida oficialmente como patrona general del archipiélago canario desde finales del siglo XVI, aunque su culto es anterior a esa fecha. Este reconocimiento se formalizó en 1599, cuando el papa Clemente VIII la declaró patrona de Canarias, un título que posteriormente sería ratificado por el papa Pío IX en 1867 para el conjunto de las diócesis del archipiélago.

A pesar de ello, existe una confusión con la Virgen del Pino de la que algunos consideran que también es patrona, pero mientras que la Virgen de la Candelaria representa a todas las islas, la Virgen del Pino es patrona de la diócesis de Canarias, que comprende Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Ambas tienen un peso importante en la identidad religiosa canaria, pero su reconocimiento no es el mismo.

El origen de la devoción a la Virgen de la Candelaria se sitúa entre finales del siglo XIV y comienzos del XV, antes incluso de la finalización de la conquista castellana. Según la tradición, fueron dos pastores guanches quienes encontraron la imagen en la costa de Tenerife, en un episodio que marcaría el inicio de su culto.

Una aparición que sigue sin estar del todo clara

Según el relato, el ganado empezó a comportarse de forma extraña y no quería avanzar. Uno de los pastores se acercó y encontró una figura de madera sobre una peña. Una mujer con un niño en brazos y una vela. Los guanches no eran cristianos, así que no sabían exactamente qué estaban viendo pero con el tiempo, tras la llegada de los castellanos, esa imagen se identificó con la Virgen María. Además, el color oscuro de la talla hizo el resto. De ahí salió lo de «La Morenita», que es como la sigue llamando mucha gente.

Pero algo ocurrió que pocos conocen y es que la imagen actual no es la original ya que la primera desapareció en 1826, durante un temporal bastante fuerte que afectó a la costa de Tenerife y por lo visto el mar se la llevó. Y claro, eso en su momento fue un golpe importante, de modo que a partir de ahí crecieron aún más las historias de milagros y de protección, sobre todo relacionadas con el mar. La imagen que se ve hoy es obra del escultor Fernando Estévez aunque para los fieles eso nunca ha cambiado demasiado las cosas.

Cómo pasó de Tenerife a medio mundo

Otra parte interesante es cómo esa devoción salió de Canarias y llegó a conocerse en otras partes del mundo. Durante siglos, las islas fueron parada obligatoria para los barcos que iban hacia América. Y ahí entran los canarios que viajaban en esas expediciones, que se llevaban consigo estampas o medallas. A partir de ahí, la Virgen de la Candelaria empezó a aparecer en distintos puntos de América y de hecho, hoy sigue siendo bastante conocida en países como México o Venezuela. Pero no sólo eso sino que también en Estados Unidos, y en concreto en San Antonio (Texas), que fue fundada por canarios, también se mantiene esa devoción por esta virgen con la imponente Catedral de San Fernando.

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Candelaria sigue siendo parada obligatoria

Hoy en día, más allá de la parte religiosa, Candelaria es uno de los lugares más visitados de Tenerife. La basílica está junto al mar y la plaza, con las esculturas de los antiguos menceyes guanches, es de las más fotografiadas. Pero lo interesante es que no es sólo turismo. Hay mucha gente que sigue yendo por tradición familiar, por promesas o simplemente porque siempre se ha hecho así. Y eso, al final, explica bastante bien por qué la Virgen de la Candelaria sigue teniendo tanto peso en Canarias ya que no es sólo una historia antigua sino que sigue estando muy viva y cada 30 de mayo todos los canarios además, la recuerdan.