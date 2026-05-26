Encuesta: ¿Quién será el expulsado de ‘Supervivientes 2026’ hoy, martes 26 de mayo, según los lectores de Happy FM?

La gala de Supervivientes 2026 del pasado jueves ha dinamitado por completo todas las estrategias de la isla. Tras la traumática salida de Gerard Arias, las nominaciones iniciales habían dejado en la cuerda floja a un grupo muy concreto. Sin embargo, el histórico vuelco vivido en Conexión Honduras gracias al poder del Tridente Dorado ha dejado a los concursantes completamente ‘descolocados’. Con la lista modificada a golpe de récord, Claudia Chacón, José Manuel Soto, Borja Silva y Darío Linero se enfrentan al veredicto del público en un polvorín digital que ha entrado en shock. Ya puedes votar en la encuesta para saber quién debe ser el salvado de esta noche.

Los seguidores de Happy FM en Instagram creen que será Claudia la que será salvada esta noche, con un 36 % de los votos. Darío y Borja, también ex participantes de La isla de las tentaciones, empatan con un 25 % de los apoyos; mientras que José Manuel Soto apenas logra el 12 % de los votos. Por lo tanto, la audiencia de Happy FM en Instagram cree que será la ex concursante de «las tentaciones» la que vuelva a salvarse, algo que ya es habitual en todas las galas de los martes.

¿Cómo se ha llegado a estas nominaciones?

Lo que parecía una nominación encarrilada se ha transformado en una auténtica batalla campal por la supervivencia. Tras el reparto de puntos en la gala, la lista negra la componían Aratz Lakuntza, José Manuel Soto, Borja Silva y Darío Linero. Pero las reglas en Honduras cambian en un segundo, y la gran batalla por el Tridente Dorado ha reescrito el destino de la edición.

El récord de los 22 minutos que lo cambió todo

El detonante de este terremoto televisivo ha sido una de las gestas más brutales de la historia del formato. En un reto de resistencia épico que combinó ‘El duelo al sol’ y la agónica ‘Noria Infernal’, Alvar Seguí y Aratz Lakuntza pulverizaron todos los límites físicos al aguantar 22 minutos suspendidos en el aire. Esta victoria les otorgó el codiciado Tridente Dorado, el mayor privilegio del concurso. Y al darles la oportunidad de usarlo en directo, no les tembló el pulso.

La venganza del Tridente: Así queda la lista definitiva

Haciendo uso de su poder de salvación y nominación directa, Alvar y Aratz ejecutaron un movimiento estratégico impecable:

La salvación: Sacaron de la lista al propio Aratz Lakuntza , premiando su esfuerzo en la noria.

Sacaron de la lista al propio , premiando su esfuerzo en la noria. El recambio bomba: Introdujeron en la palestra a Claudia Chacón, descolocando por completo al eje mayoritario del grupo.

De este modo, las líneas de la app de Mediaset Infinity ya están abiertas con un cuarteto de nominados definitivos de un nivel altísimo: Claudia Chacón, José Manuel Soto, Borja Silva y Darío Linero.

Vota en nuestra encuesta: ¿quién debe salvarse?

El choque de comunidades en redes sociales ya ha comenzado. El público se debate entre salvar el carácter indomable de Claudia, la veteranía controvertida de José Manuel Soto, la resistencia silenciosa de Borja o la entrega física de Darío en el día a día. Perder a cualquiera de ellos a estas alturas de mayo de 2026 cambiará las alianzas para siempre.

La suerte está echada. ¿Quién conseguirá el apoyo masivo de la audiencia y quién se quedará a las puertas de la gloria? ¡Tu voto en nuestra encuesta es el termómetro definitivo!