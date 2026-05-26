La reflexión de Luis de la Fuente que debería ser un lema vital: «A toda persona que se deja la piel, la vida da recompensa»

El seleccionador Luis de la Fuente ha tenido una carrera realmente exitosa bajo el paraguas de la Real Federación España de Fútbol. El riojano fue campeón de la Eurocopa Sub-19 (2015) y Sub-21 (2019), además de los Juegos Mediterráneos en 2018, antes de dar el salto a la absoluta donde ya ha logrado su primera Nations League (2023) y Eurocopa (2024). Sobre sus éxitos se sustenta una reflexión suya que dio mucho que hablar hace uno años: «A toda persona que se deja la piel, la vida da recompensa».

La reflexión de Luis de la Fuente que inspira

Luis de la Fuente, tras ganar la Eurocopa 2024 con España ante Inglaterra, dejó una reflexión profundo sobre la meritocracia. El seleccionador afirmó que «toda persona que trabaja, que se deja la piel, la vida te da recompensa», recalcando que «si trabajas y eres honesto, eres honrado, si das todo lo que tienes, la vida siempre te devuelve algo bueno».

Luis de la Fuente: «A toda persona que trabaja, que se deja la piel, la vida te da recompensa. Si trabajas y eres honesto, eres honrado, si das todo lo que tienes, la vida siempre te devuelve algo nuevo» https://t.co/sPyzTwjxca pic.twitter.com/ihd7hCHpc9 — EL PAÍS (@el_pais) July 14, 2024

Sus palabras, en mitad de un momento plenamente ganador, tras conseguir alzarse con la Eurocopa como seleccionador nacional de España, generaron una oleada de mensajes en redes sociales, muchas críticas por el camino, también algún que otro apoyo hacia Luis de la Fuente, compartiendo su punto de vista, un lema de vida para muchos.

La reflexión de Luis de la Fuente estaba ligada al duro camino que han recorrido tanto él, su cuerpo técnico, como la plantilla que confección para alzarse con la pasada Eurocopa. El trabajo puesto encima de la mesa por éste y sus jugadores tuvo su recompensa, no era el principal favorito, sí uno entre ellos, y consiguió proclamarse campeón por encima de todos.

Aquella España ganó los siete partidos de aquella Eurocopa. Venció en fase de grupos a Croacia, por 3-0,y a Italia, por 1-0, dos selecciones que aspiraba a lo mismo en un grupo realmente complicado. Albania también sufrió el juego español con otro 1-0.

Ya en octavos España superó a Georgia con un contundente 4-1, tras llegar 1-1 al descanso. En cuartos de final el rival fue Alemania, a la que acabaron eliminando en la prórroga: 2-1. Francia cayó en semifinales por 2-1 y en la final también hincó la rodilla Inglaterra (2-1), tumbando uno a uno a todos los grandes candidatos al título de campeón, dejando fuera cualquier duda de qué equipo mereció el trofeo aquel verano.

«Si trabajas y eres honesto, eres honrado, si das todo lo que tienes, la vida siempre te devuelve algo bueno», expresaba Luis de la Fuente tras vencer, dando rienda suelta uno de los eslóganes de la meritocracia, la que devuelve en forma de recompensa el esfuerzo y el trabajo empleado.

Las críticas al seleccionador existieron, dudando sobre si esa frase hecha tenía realmente fundamento, ya que, a juicio de muchos, la meritocracia tiene muchos otros factores que impiden, por uno u otro motivo, alcanzar ese objetivo con solamente trabajo, honestidad u honradez.