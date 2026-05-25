De la Fuente: «Lamine estará disponible para el primer o segundo partido»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras dar a conocer la lista de convocados para el Mundial que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá. El seleccionador ha citado a 26 jugadores y con ellos buscará la segunda estrella en la historia del fútbol español.

«Cuando se hace una convocatoria, nosotros llevamos meses con ella porque contemplamos todos los escenarios que se pueden dar», señaló el técnico riojano, que insistió en que cada decisión se toma pensando en las distintas necesidades que puede exigir un torneo tan largo y competitivo como un Mundial. «Es costoso pensar qué jugador puede encajar en una determinada circunstancia», añadió.

Aun así, De la Fuente aseguró sentirse plenamente satisfecho con la lista final y destacó la tranquilidad con la que el cuerpo técnico cerró la convocatoria definitiva. «Me da tranquilidad que los que hemos traído y algunos que se han quedado fuera podían estar. Estamos contentos, porque ayer, cuando cerramos la lista, dormimos tranquilos», afirmó.

Uno de los asuntos más comentados fue la elección de los porteros. Finalmente, el seleccionador apostó por Unai Simón, David Raya y Joan García, dejando fuera a Álex Remiro. De la Fuente quiso dejar claro que la decisión ha sido fruto de un análisis muy profundo y reiteró el enorme nivel que existe actualmente en la portería española.

«Ha sido una lista muy madurada y analizada. Llevamos meses pensando en ella», explicó. Además, destacó que cualquier guardameta elegido ofrecía plenas garantías para competir al máximo nivel. «Tenemos a los mejores porteros del mundo y el que hubiera estado era de total garantía y podría haber jugado de titular. Tenemos tres porteros de solvencia y calidad», afirmó.

«No tengo ninguna presión. La presión la muestro mostrando la lista. La decisión que tomemos con el portero la valoraremos en cada momento. Son tres grandes porteros. Raya es considerado el mejor portero del mundo en Inglaterra», continuó sobre los porteros.

También reconoció que fue muy duro dejar fuera a Remiro: «Es la parte más dura. He hablado con algunos de los que no han venido. Es la parte más fea. Están capacitados, pero aquí no se termina la historia, habrá más oportunidades. La vida no regala a nadie nada. Hay que seguir trabajando. Muy agradecido con todos. No es un adiós, es un hasta pronto».

También habló sobre una de las grandes polémicas de la convocatoria: las ausencias de Dean Huijsen y Robin Le Normand. Más que centrarse en los descartes, De la Fuente quiso poner el foco en los jugadores que sí estarán en el Mundial, especialmente Eric García y Pubill.

«Más que las ausencias te digo por qué vienen Eric García y Pubill», señaló el seleccionador. «Es de todos conocido el rendimiento que han ofrecido estos futbolistas. Hemos creído que era el momento oportuno y hemos tomado esa decisión porque están haciendo una gran campaña».

Además, recordó el conocimiento personal que tiene de ambos jugadores desde las categorías inferiores de la selección. «Eric ha estado conmigo desde la sub 19 y a Pubill le conozco de su etapa en la sub 21 y en la olímpica», explicó.

De la Fuente transmitió tranquilidad respecto al estado físico de varios futbolistas que llegan con molestias al Mundial. El seleccionador confirmó que la comunicación con los servicios médicos de los clubes está siendo constante y que confía en poder disponer de todos desde el inicio del torneo.

«Estamos muy tranquilos. Si no hay contratiempos, podremos disponer de todos desde el primer partido”, aseguró. “Vamos a contar con todos en el mejor momento y vamos a poder disfrutar de ellos en el torneo», continuó.

A la hora de hablar de la ausencia de jugadores del Real Madrid, comentó lo siguiente: «Afortunadamente, yo no miro de dónde viene cada jugador. Solo miro si el jugador puede jugar con nosotros. Son jugadores de la Selección, no de cada equipo. No creo que tenga mayor interés. No puedo dar consejos a nadie. Solo quiero que los jugadores estén orgullosos de representar a nuestro país».

De la Fuente también comentó qué pueden aportar Pubill y Baena: «Pubill ofrece muchas cosas. Puede jugar en varias posiciones, tenemos las posiciones bien cubiertas. Baena lleva conmigo muchos años. Hay jugadores que tienen un gen especial, que tienen carácter de Selección y él siempre rinde bien. Sabemos lo que nos puede dar. Están todos citados el día 30 a las cinco de la tarde para ver la final de la Champions».

«Estamos entre los favoritos, pero esto no garantiza nada. Hay selecciones al mismo nivel. Francia, Inglaterra, Brasil… Son tan candidatas como nosotros. En el fútbol puedes perder incluso siendo superior al rival. Pelearemos por todo», comentó al ser cuestionado sobre las opciones que tiene España.

Por otro lado, habló sobre las ausencias de los capitanes, Carvajal y Morata: «Es la parte más dura. He hablado con algunos de los que no han venido. Es la parte más fea. Están capacitados, pero aquí no se termina la historia, habrá más oportunidades. La vida no regala a nadie nada. Hay que seguir trabajando. Muy agradecido con todos. No es un adiós, es un hasta pronto».

«La lista estaba casi hecha desde hace meses, esperando lo que ocurre en cada partido. Quiero mandar un recuerdo para Fermín. Hasta ayer estuvimos pendientes del estado de todos los jugadores para saber si estaban todos en perfectas condiciones», aseguró.

«Víctor ha sido un jugador que tiene mucha energía. Nos aporta velocidad, cambio de intensidad, cambia los ritmos de partido y puede jugar hasta de interior. Creo que lo vamos a necesitar en muchos partidos y tiene mucha ilusión. Celebro que sea así», explicó sobre el jugador de Osasuna.

A la hora de hablar de la base del Barcelona, fue muy claro: «No sé si son ocho o cuántos del Barça. Son jugadores de la Selección, me da igual dónde jueguen. Lo pasé muy mal con la lesión de Gavi. Es el juguete de todo el equipo y futbolísticamente no lo tengo que descubrir. Es muy polivalente. Es uno de los mejores jugadores del mundo».

De la Fuente destacó la importancia de Pedri: «Su lesión en la Eurocopa la sufrimos mucho. Estoy feliz de contar con él. Si mantiene el nivel de su club, solo con eso, ya estoy muy contento. La parte mejor es que todavía lo puede hacer mejor y qué mejor que un Mundial».

Al ser cuestionado sobre la presencia de Lamine en el primer partido, comentó lo siguiente: «No aceleraremos ningún proceso. Las fechas y el informe que tenemos es que todos estarán disponibles para el primer partido o para el segundo. No se arriesgará, pero si los futbolistas quieren arriesgar es en un Mundial. Se correrá algún riesgo si hay que tenerlo. Hay que ganar todos los partidos. Si no juegan es porque creo que no tienen que jugar».

De la Fuente también definió a su equipo con tres ingredientes: «Calidad, humanidad y competitividad. En eso somos un equipo muy poderoso. Hay más virtudes y cosas en las que hay que mejorar. Tenemos una gran base».

Por último, mostró su emoción por la presencia de S. M. el Rey Felipe en el vídeo de la convocatoria: «Había visto el vídeo por primera vez esta mañana y me he emocionado por muchos motivos. Es el producto final de muchos meses de trabajo. Ayer cerramos la lista y me emocionó poder estar con el Rey. Es una persona cercana y entrañable. Hace que uno se sienta orgulloso de ser español. Entendió que no le podía decir la lista, pero me quedé con las ganas porque sé que no lo iba a decir».