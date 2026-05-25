El verano llega a Barcelona y no hay vuelta atrás: el METEOCAT confirma la fecha

Meteocat confirma la fecha en la que el verano llega a Barcelona y no hay vuelta atrás, será mejor que nos preparemos para lo peor. Es hora de empezar a prepararse para una serie de cambios que parece que van a ser una realidad, en estos días en los que cada elemento es importante. Tocará estar muy pendientes de un giro radical que se convertirá en un problema para una Barcelona en la que parece que el tiempo acabará siendo protagonista.

Es momento de poner en el calendario una fecha que podría cambiarlo todo por completo y que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente tendremos que ver llegar algunos detalles que nos harán pensar que estamos realmente en una estación nueva. La capital de Cataluña será una de las zonas más afectadas por un cambio en el tiempo que puede ser esencial que tengamos en mente, con una serie de detalles que pueden hacernos pensar en un importante cambio de tendencia. Los expertos no dudan en darnos algunas novedades que serán las que nos afectarán de lleno, en especial, en este punto del país en el que todo puede ser posible.

El Meteocat confirma la fecha

Estos días tenemos por delante un Meteocat que puede acabar de convertirse en un problema para muchos. Lo que tenemos por delante son una serie de novedades que pueden convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una serie de cambios que sin duda alguna deberemos empezar a tener en consideración.

Son tiempos de aprovechar cada uno de los detalles que nos estarán esperando y que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. En especial en estas zonas del país en las que parecerá que todo se vuelve de otra forma. Es momento de saber qué puede pasar cuando el tiempo acabará siendo una auténtica pesadilla.

En estos días en los que tocará estar muy pendientes de unos cambios que, sin duda alguna, serán los que nos afectarán de lleno en unas jornadas en las que cada elemento cuenta. Es momento de poner en práctica ciertos elementos que pueden acabar de ser los que nos darán ciertas sorpresas. Meteocat pone en el calendario, la fecha exacta en la que llega nuestra peor pesadilla, un verano con una fuerza que costará de creer.

Llega a Barcelona el verano y no hay vuelta atrás

No hay vuelta atrás ante el verano que llega a Barcelona, será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. De un giro radical en el tiempo que nos trae de vuelta unas altas temperaturas que pueden cambiarlo todo.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes de evolución diurna en el Pirineo por la tarde, donde no se descartan chubascos dispersos en zonas altas. Temperaturas mínimas en ascenso en el litoral y prelitoral de Girona y con pocos cambios en el resto; máximas sin cambios, y que serán significativamente altas para la época del año en la Depresión Central de Lleida. Viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a sureste moderado durante las horas centrales, salvo en Pirineos, donde será flojo del sur. Temperaturas máximas significativamente altas para la época del año en la Depresión Central de Lleida».

Los expertos no dudan en darnos algunos detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada, para el resto de España las temperaturas también serán cada vez más y más altas: «Se prevé que la dana que afectó al noroeste peninsular en días previos tienda a rellenarse y a alejarse, quedando con ello una situación de estabilidad generalizada en el país. Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes medias y altas en Canarias, y de nubes bajas en litorales de Galicia, Cataluña y norte de Baleares que podrían dar lugar a brumas o nieblas costeras. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución dispersa en montañas del centro y norte, con posibilidad de algún chubasco aislado en el Pirineo. Calima en Canarias, más abundante en las islas orientales y también posible en el oeste de la Península Las temperaturas aumentarán en Canarias, sin esperarse grandes cambios en la Península ni en Baleares salvo descensos en el norte de Galicia y Cantábrico occidental para las máximas. Permanecerán en valores elevados para la época en amplias zonas del país, superándose los 34-36 grados en el cuadrante suroeste peninsular, regiones del Cantábrico, Ebro y Canarias orientales».

Unas cifras que pueden ponernos directamente en lo peor de una temporada en la que todo puede acabar siendo posible. Es hora de esperar lo inesperado con unas cifras que se adelantan al calendario.