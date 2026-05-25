Cielos soleados y vientos fuertes en Andalucía hoy, según AEMET

Los cielos de Andalucía se presentan hoy, 25 de mayo de 2026, con escasas nubes y algunos intervalos de nubes altas, lo que permitirá disfrutar de una jornada mayormente soleada. Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones y los vientos serán generalmente flojos, aunque se intensificarán en el litoral mediterráneo oriental y las sierras Béticas occidentales. En la provincia de Cádiz, se prevén rachas de levante fuertes que podrían ser puntualmente muy intensas.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 25 de mayo

Calor suave sin riesgo de lluvia en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lentamente esta mañana, vistiéndose con un manto de nubes ligeras que no auguran lluvia. Con vientos suaves provenientes del sureste, a una velocidad de 10 km/h, la sensación térmica alcanzará hasta 37 grados, a pesar de que el termómetro indique 34. Durante la mañana, los primeros rayos del sol comenzarán a asomarse a partir de las 07:08, iluminando la ciudad con una luz dorada que invita a disfrutar del aire libre.

Ya por la tarde, el calor se intensificará con temperaturas que pueden llegar hasta los 37 grados, mientras la brisa se mantiene suave. Las nubes seguirán presentes, pero no hay riesgo de lluvia; la probabilidad de chubascos es prácticamente nula. La noche se instalará a partir de las 21:33, cerrando un día mayormente despejado, perfecto para pasear bajo un cielo que, a falta de lluvias, promete ser el lienzo ideal para una hermosa puesta de sol.

Córdoba: nubes amenazantes y rachas de viento

El día en Córdoba comienza con un aire fresco y una sensación de inquietud en el ambiente, ya que las nubes amenazan con desatar su furia. A medida que avanza la jornada, el cielo despejado de la mañana pronto dará paso a un panorama más gris, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 35°C, pero que podrían sentirse mucho más intensas debido a la alta humedad.

La tarde promete ser un contraste evidente, con rachas de viento que superarán los 30 km/h y una probabilidad de lluvias que podría afectar la rutina de muchos. La sensación térmica podrá bajar drásticamente hasta los 16°C, lo que hará que este día sea bueno para llevar un paraguas y estar preparado para cualquier eventualidad.

En Huelva, cielo despejado y ambiente cálido

El tiempo se presenta estable con un cielo que lucirá mayormente despejado a lo largo de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 32 grados, ofreciendo un ambiente cálido y confortable. Aunque no se esperan lluvias significativas, podría haber una brisa ligera proveniente del sureste.

Un día perfecto para disfrutar al aire libre, ideal para pasear por la ciudad o realizar actividades cotidianas. Las condiciones hacen que sea un buen momento para disfrutar de una terraza o dar un agradable paseo por los parques.

Ambiente soleado con viento fuerte en Cádiz

El día comienza en Cádiz con un hermoso amanecer, marcado por un cielo despejado que seguramente alegrará a los más madrugadores. Con temperaturas que rondan los 21 grados, la sensación térmica se mantendrá cómoda en la mañana, sin indicios de lluvia, lo que permitirá disfrutar de las horas de luz desde la salida del sol a las 07:11, hasta su ocaso a las 21:32.

A medida que la jornada avanza, la temperatura alcanzará un máximo de 29 grados en la tarde. Aunque el cielo seguirá despejado, el viento soplará con fuerza, con ráfagas que podrían llegar a los 70 km/h, así que se recomienda precaución. La humedad será variable, pero nunca demasiado alta, creando un ambiente bastante agradable para disfrutar de un día soleado en la ciudad.

Jaén: cielo despejado y calor intenso

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una agradable temperatura de 21°C, ideal para comenzar el día con energía. No hay rastro de lluvia ni brumas, lo que permite disfrutar de un ambiente soleado y cómodo. A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille con más fuerza, alcanzando una máxima de 34°C por la tarde.

Para quienes planeen salir, es recomendable llevar ropa ligera y cómoda, ya que el calor se intensificará. Además, las suaves brisas del sureste, con vientos de hasta 10 km/h, aportarán frescura, haciendo de esta jornada un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre.

Cielos despejados y ambiente cálido en Málaga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y fresco, con temperaturas mínimas que rondan los 17°C. A medida que avanza la mañana, el sol se hace más presente y el termómetro se eleva hasta alcanzar los 28°C por la tarde, invitando a disfrutar de activas jornadas al aire libre.

Sin embargo, las ráfagas de viento de hasta 8 km/h provenientes del sureste podrían refrescar el ambiente. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, ya que la humedad puede llegar a un 70% en los momentos más cálidos del día.

Granada: cielo despejado y ambiente agradable

La mañana en Granada se presenta despejada con temperaturas suaves que rondan los 17 grados, ideal para comenzar el día con energía. La brisa del sur, ligera y agradable, aporta un toque fresco que será apreciado por quienes salgan a disfrutar de esta bella ciudad.

A medida que avanza la jornada, el tiempo se mantendrá amigable, alcanzando una máxima de 16 grados por la tarde. Con cielos despejados y una humedad que se mantiene en niveles cómodos, este es el momento perfecto para un paseo al sol. No olvide usar ropa ligera y disfrutar de cada rayo de sol que trae esta hermosa jornada.

Almería: día soleado con brisa fresca

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado, que dará paso a un espléndido día en Almería. La temperatura comenzará fresca, con mínimas de 20°C, pero a medida que avance la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 31°C por la tarde. Una brisa suave del este, con ráfagas que pueden llegar a 45 km/h, aportará un ligero frescor.

A lo largo de la tarde, el sol se mantendrá radiante y la humedad se mantendrá en niveles cómodos, oscilando entre el 20% y el 40%. No se esperan lluvias, así que es ideal para disfrutar al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar un sombrero o protector solar, ya que el sol se mantendrá intenso hasta la puesta, a las 21:18.