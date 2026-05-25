La idea de Nietzsche sobre la soledad: «La valía de una persona se mide por la cantidad de soledad que aguanta»

Friedrich Wilhelm Nietzsche (Röcken, 15 de octubre de 1844-Weimar, 25 de agosto de 1900) es uno de los filósofos y pensadores más importantes de todos los tiempos. También considerado como un gran poeta, compositor y filólogo, escribió sobre arte, música, historia, ciencia o religión y sus textos siguen siendo consumidos a día de hoy por millones de personas en todo el mundo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral y las mejores frases de Nietzsche.

Nietzsche nació en 1844 dentro de una familia acomodada y en 1856 ya había escrito su primer tratado filosófico titulado ‘Sobre el origen del mal’. Después cursó estudios de teología y filosofía en la Universidad de Bonn mientras realizaba sus primeros escritos en filosofía. En 1869 recibió una oferta para ser profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea y, después de que la Universidad de Leipzig le concediera el doctorado en Suiza, le nombraron como profesor honorario.

En 1872, Nietzsche publicó su primer libro, ‘El nacimiento de la tragedia’, que fue la primera obra dentro de las muchas en las que destaca ‘La gaya ciencia’, publicada en 1882, y es en la primera en la que pronuncia la famosa frase de «Dios ha muerto». Su último libro antes de sufrir un colapso mental fue ‘Ecce homo’, publicado en 1888. Las obras más importantes de Nietzsche son las siguientes:

Sobre la verdad y la mentira en un sentido extramoral (1873)

Consideraciones intempestivas (1873)

Humano, demasiado humano (1878)

Aurora (1881)

La gaya ciencia (1882)

Más allá del bien y del mal (1886)

La genealogía de la moral (1887)

El caso Wagner (1888)

El crepúsculo de los ídolos (1888)

El Anticristo (1888)

Ecce Homo (1888)

La voluntad de poder (1901)

Las mejores frases de Nietzsche

«La valía de una persona se mide por la cantidad de soledad que aguanta». Esta es la última reflexión viral de Nietzsche que está dentro de las mejores frases del filósofo alemán que destacamos a continuación: