La idea de Nietzsche sobre la soledad: «La valía de una persona se mide por la cantidad de soledad que aguanta»
La reflexión viral y las mejores frases de Nietzsche
Ni gardenias ni hortensias: el mejor arbusto que puedes colocar en una terraza con sombra para crear un refugio verde
La reflexión de Marian Rojas, psiquiatra (42 años), sobre los amigos: "Lo que más contribuye a envejecer de forma saludable son las relaciones sociales de calidad"
Por qué no es buena idea dejar un paño de cocina en la puerta del horno
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Röcken, 15 de octubre de 1844-Weimar, 25 de agosto de 1900) es uno de los filósofos y pensadores más importantes de todos los tiempos. También considerado como un gran poeta, compositor y filólogo, escribió sobre arte, música, historia, ciencia o religión y sus textos siguen siendo consumidos a día de hoy por millones de personas en todo el mundo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral y las mejores frases de Nietzsche.
Nietzsche nació en 1844 dentro de una familia acomodada y en 1856 ya había escrito su primer tratado filosófico titulado ‘Sobre el origen del mal’. Después cursó estudios de teología y filosofía en la Universidad de Bonn mientras realizaba sus primeros escritos en filosofía. En 1869 recibió una oferta para ser profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea y, después de que la Universidad de Leipzig le concediera el doctorado en Suiza, le nombraron como profesor honorario.
En 1872, Nietzsche publicó su primer libro, ‘El nacimiento de la tragedia’, que fue la primera obra dentro de las muchas en las que destaca ‘La gaya ciencia’, publicada en 1882, y es en la primera en la que pronuncia la famosa frase de «Dios ha muerto». Su último libro antes de sufrir un colapso mental fue ‘Ecce homo’, publicado en 1888. Las obras más importantes de Nietzsche son las siguientes:
- Sobre la verdad y la mentira en un sentido extramoral (1873)
- Consideraciones intempestivas (1873)
- Humano, demasiado humano (1878)
- Aurora (1881)
- La gaya ciencia (1882)
- Más allá del bien y del mal (1886)
- La genealogía de la moral (1887)
- El caso Wagner (1888)
- El crepúsculo de los ídolos (1888)
- El Anticristo (1888)
- Ecce Homo (1888)
- La voluntad de poder (1901)
Las mejores frases de Nietzsche
«La valía de una persona se mide por la cantidad de soledad que aguanta». Esta es la última reflexión viral de Nietzsche que está dentro de las mejores frases del filósofo alemán que destacamos a continuación:
- Dios ha muerto.
- Lo que no me mata, me hace más fuerte.
- Sin música, la vida sería un error.
- Todo lo que se hace por amor, se hace más allá del bien y del mal.
- En el amor siempre hay algo de locura, y en la locura siempre hay algo de razón.
- No que me hayas mentido, que ya no pueda creerte, eso me aterra.
- La intelectualidad se mide no por la inteligencia, sino por las dosis de humor que es capaz de utilizar.
- Cuanto más nos elevamos, más pequeños parecemos a quienes no saben volar.
- La ventaja de la mala memoria es que en muchas ocasiones se regocija de las mismas cosas como si fuera la primera vez.
- Toda convicción es una cárcel.
- Una mala conciencia se cura fácilmente. La mala reputación, no.
- Las personas que brindan su plena confianza creen por ello tener derecho al de los demás.
- El individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo.
- Quien con monstruos lucha, que se cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti.
- La política divide a las personas en dos grupos: los instrumentos y, en segundo, los enemigos.
- Toda persona temerosa no sabe lo que es estar sola. Detrás de su sombra siempre hay un enemigo.
- El mundo real es mucho más pequeño que el mundo de la imaginación.