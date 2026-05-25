Un alto cargo de Plus Ultra reconoció manipulación de cuentas para lograr el rescate: «Ya sabes, un poco de maquillaje»

Roberto Roselli, director financiero de Plus Ultra Líneas Aéreas, ha quedado retratado en un mensaje de voz intervenido por la policía en el que describe con detalle cómo pensaba falsear información ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para superar los filtros del rescate público de 53 millones de euros.

El audio, recogido en uno de los nuevos informes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), fechado el 22 de abril de 2026, muestra a Roselli explicando a Rodolfo Reyes, principal accionista de la aerolínea, las respuestas preparadas para los auditores, y resume el plan con una frase que los investigadores han considerado especialmente reveladora: «Ya sabes, un poco de maquillaje en cuanto a eso».

El mensaje fue enviado el 17 de diciembre de 2020, semanas después de que la SEPI hubiera formulado una batería de preguntas incómodas sobre el préstamo participativo que Plus Ultra había recibido de Panacorp Casa de Valores, una sociedad venezolana con vínculos directos con el propio Reyes y su entorno familiar.

La SEPI había preguntado si existía la posibilidad de que el préstamo participativo se mantuviera durante los cinco años del rescate, qué ocurriría con los fondos retenidos como garantía y cómo se calculaban los intereses. Preguntas que, según el informe policial, apuntaban directamente a una operación de apariencia contable diseñada para inflar la solvencia de la aerolínea.

Rescate de Plus Ultra: el engaño

Roselli responde a cada una de esas preguntas en el audio, pero no explicando la realidad, sino ensayando ante su jefe lo que va a decir. «Los tipos están diciendo si hay posibilidad de que el participativo se quede durante los 5 años, yo voy a decir que sí», afirma. Sobre los fondos retenidos, añade: «Yo les voy a decir que siguen retenidos, porque eso fue un cambio de garantía de dos aviones a eso y no lo podemos tocar».

El uso reiterado de la expresión «les voy a decir que» ha sido interpretado por la UDEF como una admisión implícita de que el relato que se trasladaría a la SEPI no coincidía con la realidad exacta de la situación financiera de la empresa.

Al final del audio, Roselli añade una frase que los investigadores han calificado de especialmente comprometedora: «Estamos redactando unos documentos, se los mandaré al Alcides, te copio a ti, pero bueno, sabes, un poco más de maquillaje en cuanto a eso y ya como dijimos la otra vez, después ya durante el tiempo mandaremos y veremos cómo podemos hacer para ir moviendo dinero».

Alcides es Alcides José Carrión, identificado en el informe como firmante de los contratos de préstamo entre Panacorp Casa de Valores y Plus Ultra. La referencia a «como dijimos la otra vez» sugiere, según la policía, que esta no era la primera conversación en la que ambos interlocutores discutían cómo manejar la presentación de documentación ante los auditores.

El lío de Panacorp

El préstamo de Panacorp era una pieza central de la documentación financiera presentada por Plus Ultra para justificar su solvencia ante la SEPI. El problema, según el informe, es que Rodolfo Reyes había figurado como director de finanzas de esa misma sociedad venezolana, mientras que su esposa, María Aurora López López, había constado como directora.

La aerolínea presentaba como aval externo lo que en la práctica podría ser dinero procedente del propio círculo del accionista mayoritario, una suerte de escamoteo contable que habría dificultado la evaluación real del riesgo por parte de los auditores independientes contratados por la SEPI.

La SEPI se apoyó en análisis financieros del expediente de Daiwa Corporate Advisory SL y de Deloitte Legal. Los informes definitivos se emitieron entre el 23 y el 26 de febrero de 2021. El Consejo Gestor del FASEE elevó la propuesta de rescate el 2 de marzo. El Consejo de Ministros la aprobó el 9 de marzo. No obstante, los beneficiarios celebraron 11 días antes que iban a lograr esa inyección millonaria de dinero público que 5 años después aún no han devuelto en su totalidad.

La solicitud formal de Plus Ultra ante la SEPI se había presentado el 1 de septiembre de 2020, en plena pandemia de covid-19, al amparo del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas creado por Real Decreto-Ley el 3 de julio de ese año. El fondo estaba concebido para empresas viables y estratégicas que hubieran sufrido el impacto de la crisis sanitaria.

Desde el principio, la concesión del rescate generó controversia. Plus Ultra era una aerolínea pequeña, con escasa cuota de mercado y con accionistas investigados en Estados Unidos por blanqueo de capitales. La oposición presentó numerosas preguntas parlamentarias que, según otro pasaje del mismo informe policial, el entorno de Zapatero intentó retirar tras la aprobación del rescate.

El audio del «maquillaje», sin embargo, no deja mucho margen para la interpretación. Un director financiero explicándole a su jefe, respuesta por respuesta, lo que va a decir —no lo que es verdad— ante los auditores de un rescate público. En ocasiones, la contabilidad creativa tiene banda sonora propia.