Ni gardenias ni hortensias: el mejor arbusto que puedes poner en una terraza con sombra para crear un refugio verde

Para una terraza con sombra persistente, encontrar el mejor arbusto no es nada sencillo. Lógicamente, uno pensaría en hortensias o gardenias, pero estas necesitan más luz de la que muchas terrazas orientadas al norte o cubiertas pueden ofrecer. Y casi siempre se recae en lo mismo: plantas que sobreviven mal el primer verano o que decepcionan a la hora de florecer.

Hay otro tipo de búsqueda que los paisajistas llevan tiempo haciendo, y que conduce a un género de arbustos con follaje perenne, floración fragante en primavera y una tolerancia a la sombra poco habitual en plantas con ese nivel de presencia visual. No es un arbusto especialmente famoso en los jardines españoles, pero quienes lo prueban en terraza quedan fascinados.

Todo sea por un refugio verde: ¿Cuál es el mejor arbusto para terrazas con poca luz?

Nuestro protagonista en esta ocasión es el Pittosporum tobira, conocido como pitosporo del Japón o azahar de China, un arbusto de origen asiático con hojas coriáceas de color verde oscuro brillante que se mantienen todo el año.

Su follaje denso y compacto genera ese efecto de refugio verde que las terrazas sombreadas necesitan, sin que el arbusto exija el sol que otras especies reclaman para sobrevivir. En distintos portales, los paisajistas lo describen como «muy fácil de cuidar» y lo recomiendan de forma específica cuando la terraza tiene poca luz directa.

La versión que interesa para terrazas es la variedad nana o compacta (Pittosporum tobira ‘Nana’), que no supera el metro de altura y crece con un porte redondeado y contenido.

A diferencia de la especie tipo, que puede alcanzar entre dos y cuatro metros, la variedad enana se adapta a macetones de terraza sin desbordarse ni necesitar podas continuas para controlar su tamaño.

La floración discreta del pitosporo que huele a azahar

En primavera, el pitosporo produce flores pequeñas de forma estrellada y color blanco amarillento agrupadas en racimos. Su tamaño no es espectacular, pero lo que las distingue es la fragancia: un perfume intenso que recuerda al azahar y que en los días cálidos se extiende por toda la terraza.

Es precisamente esa característica la que le da el nombre popular de «azahar de China» y la que marca la diferencia frente a otros arbustos de sombra, cuya floración suele ser o muy discreta o completamente inodora.

La floración se produce aunque el arbusto esté en sombra parcial, algo que pocas plantas con fragancia pueden garantizar. Conviene saber, eso sí, que las podas frecuentes reducen la floración, porque los capullos se forman en las ramas del año anterior.

Si el objetivo es disfrutar del olor en primavera, la poda debe reservarse para el otoño o el final del invierno, justo antes de que empiece la brotación.

Todo sobre la nana, la variante compacta para macetas de terraza

La variedad nana del pitosporo tiene características que la hacen especialmente útil en espacios acotados. Su crecimiento es lento incluso para un arbusto, lo que implica que una planta en maceta de 25 litros puede mantenerse con el mismo porte durante años sin necesidad de trasplante urgente.

La forma redondeada, con ramas que se ramifican desde la base, genera un volumen visual que otras plantas de porte similar no consiguen.

En cuanto a los cuidados, no es exigente con el sustrato. Funciona bien en mezclas estándar de exterior siempre que tengan buen drenaje, ya que el encharcamiento es su principal punto débil.

El riego en verano debe ser regular, pero moderado; en invierno se reduce de forma considerable. Un abono equilibrado en primavera, sin abusar del nitrógeno para no estimular un crecimiento excesivo, es suficiente para mantenerlo en buen estado durante toda la temporada.

La temperatura es el único condicionante real. La variedad nana tolera el frío hasta aproximadamente tres grados bajo cero, lo que en la mayor parte de España no supone un problema en terraza, salvo en zonas del interior con inviernos duros. En esos casos, proteger la maceta con una manta antihelada en las noches más frías es suficiente.

¿Por qué el pitosporo del Japón es el mejor arbusto para una terraza difícil?

El pitosporo tolera condiciones que descartan a casi todos sus competidores en este segmento. Resiste la brisa marina y la salinidad del ambiente, lo que lo convierte en una opción válida también para terrazas costeras.

Aguanta el viento, algo que los arbustos de hoja grande soportan mal. Y su rusticidad frente a suelos pobres, cal y sequía moderada le da un margen de error mucho mayor que el de hortensias o gardenias, plantas sensibles a los cambios de humedad y pH.

Recordemos que la hortensia pierde sus hojas en invierno y necesita semisombra húmeda; si el sustrato se seca demasiado, las flores se marchitan en días. La gardenia requiere un pH ácido estricto y es propensa a la clorosis si el agua es calcárea.

El pitosporo nana, en comparación, mantiene el follaje verde y denso durante los doce meses del año, no necesita condiciones de humedad especiales y acepta el agua del grifo sin problemas.

Así, podemos concluir que, para una terraza con sombra, viento y poca posibilidad de riego constante, es la combinación con la que muy pocos arbustos pueden agraciar a un jardinero aficionado.