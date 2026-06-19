En 2026 se han vuelto a cambiar las condiciones para acceder a una pensión contributiva de jubilación. La Ley 27/2011, aprobada en su día por el Gobierno de Zapatero, ha vuelto a retrasar la edad para acceder a la retirada y en 2027 los que no cumplan con los requisitos de cotización tendrán que esperar hasta los 67 años. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las condiciones, requisitos y edad para acceder a la jubilación con solo 15 años cotizados durante la vida laboral.

El Gobierno acumula muchos años planificando el problema que se avecina con la próxima llegada a la edad de jubilación de los millones de españoles que forman parte de la generación del baby boom, que se irán jubilando progresivamente hasta el próximo 2040. Este gasto vaciará la maltrecha hucha de las pensiones y, por ello, esto supone un gran reto para el actual sistema de pensiones de la Seguridad Social. Por ello, desde las instituciones vienen tomando medidas para mantener al mayor número de personas cotizando y demorar su llegada a la jubilación.

Por ello, en los últimos tiempos se han tomado medidas como penalizar a las personas que quieran anticipar la jubilación y bonificar a los que opten por demorar su acceso a la retirada. La medida más importante fue en su día aprobada por el Gobierno del imputado José Luis Rodríguez Zapatero, que introdujo la Ley 27/2011, que ha ido retrasando año a año la edad para acceder a una pensión contributiva de jubilación en España.

La jubilación con 15 años de cotización

De esta forma, para acceder a la jubilación en España a los 65 años en 2026, hay que acreditar una cotización mínima de 38 años y tres meses. Los que no cumplan con este requisito tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses. Así que la pregunta: ¿a qué edad puede jubilarse una persona que tenga 15 años cotizados? Tiene una fácil respuesta. Las personas que tengan 15 años de cotización en la vida laboral tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses.

En caso contrario, tendrán que contar con una penalización que afectará al montante de su pensión total, que ya de por sí será bajo porque el periodo de 15 años es el mínimo que hay que cumplir para acceder a una pensión contributiva en España. En 2027, los que tengan estos años cotizados tendrán que esperar hasta los 67 años para acceder a una ‘nómina’ mensual de por vida.

Los trabajadores que no lleguen a los 15 años mínimos de cotización también podrán acceder a una ayuda que fija el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado y que coordina el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que las deriva a las comunidades autónomas. Estas son las famosas pensiones no contributivas de jubilación a las que pueden acceder las personas que tengan menos de 15 años de cotización y cumplan con unos requisitos de carencias de rentas.

Para poder acceder a esta pensión de 8.803,20 euros, que equivale a 628,80 mensuales, hay que cumplir con estos requisitos: