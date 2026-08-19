Tom Holland y Zendaya lideran con 16.600 millones de $ el ranking de las parejas más taquilleras de la historia del cine

Tom Holland y Zendaya se han convertido, sin superar los 30 años, en una de las parejas mediáticas más consolidadas del panorama internacional, pero su repercusión ha ido mucho más allá: han pulverizado todos los registros comerciales para alzarse como la pareja sentimental más taquillera de la historia del cine.

El idilio comercial del tándem británico-estadounidense tiene su piedra angular en el Universo Cinematográfico de Marvel. Su trilogía compartida de Spider-Man (Homecoming, Far From Home y No Way Home) cosechó cerca de 3.900 millones de dólares en la taquilla global. A esta cifra hay que sumar la aportación de Holland en hitos corales como Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame, que acumulan más de 4.800 millones por sí solas, así como su protagonismo en Uncharted (400 millones).

Por su parte, Zendaya aporta el músculo financiero de la aclamada saga de ciencia ficción Dune (con más de 1.100 millones entre sus dos entregas) y éxitos masivos como El gran showman (435 millones) o Rivales, en menor medida (94 millones). En conjunto, la pareja ronda una recaudación astronómica que supera los 13.500 millones de dólares, cifra con la que se posicionan en un renglón inalcanzable y que sigue creciendo.

La trayectoria comercial del tándem Holland-Zendaya no ha tocado techo, como demuestran sus proyectos más recientes. Por un lado, ambos fortalecen su perfil en el cine de autor a gran escala con su participación en La Odisea de Christopher Nolan, superproducción que ha superado holgadamente los 1.100 millones de dólares en todo el mundo. Además, Zendaya suma el sólido rendimiento de El drama, que ha superado los 100 millones globales.

Por otro, Tom Holland vuelve a enfundarse el traje de superhéroe en Spider-Man: Brand New Day, entrega que ha batido todos los récords, ha llenado salas un día tras otro y ha consolidado al personaje como una de las propiedades más rentables de la historia del cine, con 1.800 millones de dólares en taquilla. Con estas nuevas cifras sobre la mesa, la recaudación combinada de sus filmografías escala hasta unos desorbitados 16.600 millones de dólares.

Las parejas más taquilleras de la historia del cine

Este hito cobra mayor dimensión al compararlo con otros matrimonios y parejas emblemáticas de la industria, tanto contemporáneas como históricas:

Penélope Cruz y Javier Bardem : la segunda pareja más taquillera de la historia acumula más de 10.500 millones de dólares. Su solvencia económica combina grandes producciones de Hollywood como Piratas del Caribe: En mareas misteriosas (1.045 millones) y Skyfall (1.108 millones), con superproducciones recientes como Dune: Parte Dos y un laureado catálogo europeo.

: la segunda pareja más taquillera de la historia acumula más de 10.500 millones de dólares. Su solvencia económica combina grandes producciones de Hollywood como Piratas del Caribe: En mareas misteriosas (1.045 millones) y Skyfall (1.108 millones), con superproducciones recientes como Dune: Parte Dos y un laureado catálogo europeo. Blake Lively y Ryan Reynolds: Con una recaudación conjunta que roza los 7.000 millones de dólares, la pareja ha experimentado un empujón vertiginoso gracias al fenómeno de Deadpool & Lobezno (1.330 millones) y la saga Deadpool, sumados a éxitos de Lively como Romper el círculo (350 millones).

Con una recaudación conjunta que roza los 7.000 millones de dólares, la pareja ha experimentado un empujón vertiginoso gracias al fenómeno de Deadpool & Lobezno (1.330 millones) y la saga Deadpool, sumados a éxitos de Lively como Romper el círculo (350 millones). Brad Pitt y Angelina Jolie: En su etapa como Brangelina, la pareja no sólo dominó la prensa rosa, sino también las taquillas. Entre proyectos compartidos como Sr. y Sra. Smith (487 millones) y taquillazos individuales como Guerra Mundial Z (540 millones) o Maléfica (758 millones), su volumen de negocio combinado superó los 10.000 millones de dólares.

En su etapa como Brangelina, la pareja no sólo dominó la prensa rosa, sino también las taquillas. Entre proyectos compartidos como Sr. y Sra. Smith (487 millones) y taquillazos individuales como Guerra Mundial Z (540 millones) o Maléfica (758 millones), su volumen de negocio combinado superó los 10.000 millones de dólares. Andrew Garfield y Emma Stone: Esta célebre pareja combinó la taquilla masiva de The Amazing Spider-Man y su secuela (más de 1.400 millones sumadas) con el arrollador éxito de La La Land (447 millones) y el tirón comercial del regreso de Garfield en Spider-Man: No Way Home, y superaron juntos los 8.000 millones de dólares.

Esta célebre pareja combinó la taquilla masiva de The Amazing Spider-Man y su secuela (más de 1.400 millones sumadas) con el arrollador éxito de La La Land (447 millones) y el tirón comercial del regreso de Garfield en Spider-Man: No Way Home, y superaron juntos los 8.000 millones de dólares. Tom Cruise y Nicole Kidman: Durante su matrimonio en la década de los noventa, la pareja dominó la taquilla global impulsada por títulos de culto conjunto como Eyes Wide Shut, además del despegue de la saga Misión Imposible de Cruise y éxitos de Kidman como Batman Forever (336 millones), con los que en conjunto rebasaron ampliamente los 6.500 millones de dólares acumulados en la época.

Durante su matrimonio en la década de los noventa, la pareja dominó la taquilla global impulsada por títulos de culto conjunto como Eyes Wide Shut, además del despegue de la saga Misión Imposible de Cruise y éxitos de Kidman como Batman Forever (336 millones), con los que en conjunto rebasaron ampliamente los 6.500 millones de dólares acumulados en la época. Elizabeth Taylor y Richard Burton: El romance más explosivo de los años 60 generó un impacto económico sin precedentes para su época. Títulos compartidos como Cleopatra (71 millones en 1963, equivalentes a más de 600 millones actuales por la inflación) y ¿Quién teme a Virginia Woolf?, sumados a sus prolíficas carreras individuales, acumularon cifras que hoy equivaldrían a más de 5.000 millones de dólares ajustados a la inflación moderna.

El romance más explosivo de los años 60 generó un impacto económico sin precedentes para su época. Títulos compartidos como Cleopatra (71 millones en 1963, equivalentes a más de 600 millones actuales por la inflación) y ¿Quién teme a Virginia Woolf?, sumados a sus prolíficas carreras individuales, acumularon cifras que hoy equivaldrían a más de 5.000 millones de dólares ajustados a la inflación moderna. Ashton Kutcher y Mila Kunis: El matrimonio suma más de 5.000 millones de dólares, impulsado por taquillazos como Ted (549 millones), Cisne negro y la franquicia Madagascar.

El matrimonio suma más de 5.000 millones de dólares, impulsado por taquillazos como Ted (549 millones), Cisne negro y la franquicia Madagascar. Humphrey Bogart y Lauren Bacall: La mítica pareja de la época dorada de Hollywood fue sinónimo de éxito comercial seguro en la década de 1940 gracias a clásicos compartidos como Tener y no tener, El sueño eterno, La senda tenebrosa y Cayo Largo, con una cifra combinada ajustada a valores actuales que ronda los 3.500 millones de dólares.

La mítica pareja de la época dorada de Hollywood fue sinónimo de éxito comercial seguro en la década de 1940 gracias a clásicos compartidos como Tener y no tener, El sueño eterno, La senda tenebrosa y Cayo Largo, con una cifra combinada ajustada a valores actuales que ronda los 3.500 millones de dólares. Laurence Olivier y Vivien Leigh: Realeza del teatro y el cine, unieron el éxito monumental de Lo que el viento se llevó (la película más taquillera de la historia ajustada por inflación, con más de 400 millones de la época) con producciones históricas de Olivier como Espartaco o Hamlet, y sumaron un valor histórico-comercial equivalente a más de 3.000 millones de dólares actuales.

El fenómeno Holland-Zendaya demuestra cómo la combinación de la cultura de franquicias moderna, el cine de superhéroes y un magnetismo genuino fuera de las pantallas ha redefinido el concepto de pareja de oro en el Hollywood contemporáneo.