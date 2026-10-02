Woody Allen elige uno de los hoteles más exclusivos de Madrid con suites de 3.000 € la noche y vistas al Museo del Prado

Woody Allen y Soon-Yi Previn ya tienen refugio en Madrid. El cineasta neoyorquino y su mujer, que estos días se encuentran en la capital con motivo del rodaje de su nueva película, han terminado una de sus jornadas en la ciudad entrando en uno de los hoteles más exclusivos y emblemáticos de Madrid: el Mandarin Oriental Ritz Madrid.

La pareja fue fotografiada después de una larga jornada recorriendo la capital. Antes de regresar al hotel, Allen y Soon-Yi aprovecharon su estancia para descubrir algunos de los planes más castizos de Madrid: visitaron una tienda de turrones en el Paseo del Prado y comieron en un conocido asador de la calle Hermosilla. Después, pusieron rumbo al Ritz, donde cerraron el día.

La elección del hotel encaja con el perfil de una pareja que, durante estas semanas, se encuentra en Madrid por un motivo muy concreto: el próximo 5 de octubre está previsto que comience el rodaje de la nueva película de Woody Allen, que tendrá a Madrid y Aranjuez entre sus principales escenarios.

Un hotel histórico en pleno Paseo del Prado

El Mandarin Oriental Ritz Madrid es uno de los grandes hoteles de lujo de la capital. Situado en el Paseo del Prado, ocupa un edificio histórico inaugurado en 1910 y diseñado por el arquitecto francés Charles Mewès, responsable también de algunos de los grandes hoteles Ritz europeos.

Su ubicación permite además a sus huéspedes alojarse en pleno corazón cultural de Madrid, junto al Museo del Prado, el Thyssen-Bornemisza y el Parque del Retiro. Una localización especialmente privilegiada para descubrir la ciudad a pie, como ha hecho estos días el propio Woody Allen.

Entre las opciones más exclusivas del hotel se encuentra la Premier Junior Suite, una estancia que ronda los 3.000 € por noche y que ofrece unas vistas privilegiadas a la plaza de la Lealtad y al Museo del Prado. Un espacio inspirado en el paisaje cultural de Madrid que combina el carácter histórico del edificio con el confort de un alojamiento de lujo en pleno corazón de la capital.

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Del paseo por Madrid a la tranquilidad del Ritz

Antes de entrar en el hotel, Woody Allen y Soon-Yi habían recorrido algunas de las calles del centro madrileño. Una de sus paradas fue Torrons Vicens del Paseo del Prado, una de las cuatro tiendas que la firma tiene en Madrid.

Después de este recorrido, la pareja regresó al Ritz, donde previsiblemente dispone ahora de un punto de tranquilidad antes de afrontar los días de trabajo que le esperan.

Este jueves, además, el cineasta ha ofrecido en Madrid una rueda de prensa sobre el proyecto. Durante el encuentro evitó pronunciarse sobre cuestiones políticas y, ante las preguntas relacionadas con la acampada de la Puerta del Sol, fue tajante: «No soy un cineasta político».

Mientras comienza el rodaje, Woody Allen y Soon-Yi han aprovechado sus primeros días para conocer la ciudad a su manera. Y, al menos por ahora, su particular cuartel general madrileño está en uno de los hoteles con más historia y prestigio de la capital.