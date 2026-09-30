La Reina Letizia se corona ante los Macron con su tiara Floral y un Carolina Herrera que tendrá que devolver

Los Reyes Felipe VI y Letizia han ofrecido este martes por la noche en el Palacio Real la tradicional cena de gala en honor a Emmanuel Macron y Brigitte Macron, uno de los momentos centrales de la primera jornada de la visita de Estado que el presidente francés y su esposa realizan a España. Tras una intensa agenda institucional que comenzó con su llegada a Madrid y la recepción oficial con honores militares, las dos parejas han vuelto a encontrarse en uno de los escenarios más solemnes de la Corona, donde el protocolo, la diplomacia y los gestos de complicidad han compartido protagonismo con los estilismos de los cuatro anfitriones.

El matrimonio presidencial francés ha llegado a Madrid este martes para iniciar una visita de Estado de dos días destinada a reforzar las relaciones entre ambos países. Durante la jornada, Felipe VI y Letizia han recibido a Emmanuel y Brigitte Macron en la Plaza de la Armería del Palacio Real, antes de trasladarse posteriormente al Palacio de la Zarzuela, donde el Rey y el presidente francés han mantenido un encuentro y han participado en un almuerzo de trabajo. Ya por la noche, los cuatro han regresado al Palacio Real para esta cena de gala, que ha comenzado con la fotografía oficial en el Salón Teniers y el tradicional besamanos en el Salón del Trono antes de que los invitados ocuparan sus lugares en el comedor de gala.

Pero si hay alguien que ha concentrado buena parte de las miradas, esa ha sido la Reina Letizia, que ha reservado para esta cita uno de sus estilismos de gala más llamativos de los últimos tiempos. La esposa de Felipe VI ha apostado por un espectacular vestido azul celeste de Carolina Herrera New York, un diseño de Wes Gordon confeccionado en crepé y bautizado por la firma como Cloudy Blue. La pieza presenta una silueta larga y recta y concentra buena parte de su protagonismo en el canesú semitransparente, decorado con motivos florales oscuros, pedrería y pequeños destellos. A ello se suman unas mangas largas de efecto capa, abiertas desde los hombros, que aportan movimiento al conjunto.

Pero detrás de este espectacular vestido hay un detalle que no ha pasado desapercibido: no pertenece al armario de la Reina. Se trata de una pieza cedida en préstamo por Carolina Herrera para esta ocasión, por lo que, una vez finalizada la velada, tendrá que regresar a la firma. No es la primera vez que doña Letizia recurre a esta fórmula. El pasado mes de julio, durante los Premios Princesa de Girona, ya lució un espectacular top de pedrería de Carolina Herrera New York que también había sido cedido. La firma, además, forma parte desde 1995 del grupo español Puig, una de las grandes compañías españolas del sector de la moda, la belleza y la perfumería.

La elección adquiere así una dimensión especialmente interesante en una noche en la que Francia y su tradición de moda y lujo estaban inevitablemente muy presentes. Letizia ha escogido una firma internacional vinculada a un grupo empresarial español para una de las citas diplomáticas de mayor solemnidad de su agenda. El vestido, además, tiene un precio de 4.875 euros en la web de Carolina Herrera, aunque en este caso la Reina no lo ha adquirido, sino que ha contado con él mediante un préstamo de la firma.

Y si el vestido ha acaparado buena parte de las miradas, las joyas han terminado de convertir el estilismo en un auténtico look de gala. Letizia ha recuperado la tiara Floral, una de sus piezas favoritas durante sus años como princesa de Asturias y una de las joyas históricas que forman parte del joyero de la Familia Real. La diadema, realizada con diamantes dispuestos en forma de flores, tiene además la particularidad de poder utilizarse también como gargantilla. Antes de ser lucida en numerosas ocasiones por la actual Reina, pasó por las manos de la reina Sofía y también fue utilizada por la infanta Cristina, que la llevó el día de su boda con Iñaki Urdangarin.

La Reina ha completado el conjunto con los pendientes de chatones de la reina Victoria Eugenia, dejando el cuello despejado para que tanto la tiara como el trabajo de pedrería del vestido tuvieran todo el protagonismo. A ello se suma la banda roja de la condecoración correspondiente, que atraviesa el vestido azul celeste y crea uno de los contrastes más llamativos de la noche. Frente a las interpretaciones iniciales que apuntaban a una ausencia de tiara por tratarse de una visita de Estado procedente de una república, finalmente doña Letizia sí ha recurrido a una de las piezas históricas de su joyero.

Brigitte Macron apuesta por el blanco para la cena de gala

Brigitte Macron también ha acaparado las miradas a su llegada al Palacio Real. La primera dama francesa ha escogido para la cena un elegante vestido blanco de corte recto y ligeramente entallado, con cuello redondo y composiciones de cristales en los laterales y las mangas, firmado por Louis Vuitton. El diseño, luminoso y sofisticado, ha creado un marcado contraste con el azul celeste elegido por Letizia, convirtiendo a ambas en las grandes protagonistas de la imagen de las dos parejas presidenciales.

Más allá de la moda, la velada ha dejado también algunos momentos alejados de la rigidez habitual del protocolo. Durante el tradicional besamanos, Letizia ha intercambiado unas palabras con Carmen Maura, una de las invitadas destacadas de la noche y una presencia especialmente significativa para la Reina por su conocida afición al cine. También han llamado la atención los gestos de cercanía entre los protagonistas de la velada, con conversaciones distendidas entre Felipe VI y Brigitte Macron durante la cena.

Carmen Maura, Rosalía y un Macron hablando en español

Tras los himnos nacionales de España y Francia, Felipe VI y Emmanuel Macron han pronunciado sus respectivos discursos. El monarca ha destacado los vínculos que unen a ambos países, mientras que el presidente francés ha sorprendido al iniciar su intervención en español y realizar diferentes referencias a la cultura española. Macron ha citado a Ortega y Gasset y ha mencionado a escritores como Javier Cercas y Arturo Pérez-Reverte, además de referirse al cine de Pedro Almodóvar y de los Javis y a figuras de la música española como Rosalía y Luz Casal, presente entre los invitados.

La cena ha contado además con un menú elaborado por Joan Roca, que ha incluido propuestas como brioche al vapor de trufa, turrón de foie, parmentier de bogavante y diferentes postres lácteos. Una velada en la que la diplomacia ha compartido mesa con la cultura, la gastronomía y la moda y que ha dejado una de las imágenes más esperadas de la visita de Estado: Felipe VI y Letizia junto a Emmanuel y Brigitte Macron en el Palacio Real, con la Reina recuperando su tiara Floral y estrenando un Carolina Herrera prestado para la ocasión.

La visita de Estado continuará este miércoles con nuevos compromisos institucionales. Felipe VI y Emmanuel Macron participarán en el Foro de Comercio e Inversiones España-Francia, mientras que el presidente francés tiene también previsto mantener encuentros dentro de su agenda bilateral. Por la noche, serán Macron y Brigitte quienes ejerzan de anfitriones y ofrezcan una recepción en la Embajada de Francia en Madrid como devolución de la hospitalidad recibida durante su estancia en España.