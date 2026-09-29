Es oficial: El BOE confirma el festivo nacional del 12 de octubre en todas estas comunidades españolas

El 12 de octubre de 2026 será festivo en todo el país. El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge esta fecha como Fiesta Nacional de España y asegura que tendrá carácter de jornada laboral festiva en las 17 comunidades autónomas, incluidas Ceuta y Melilla.

Un festivo que se abre paso como uno de los últimos de este año y que trae una novedad para los trabajadores resumida en que este año el 12 de octubre caerá en lunes y no será necesario realizar ningún traslado para poder disfrutar de un fin de semana largo. Así que, aquellas personas que no tengan que trabajar durante el sábado y el domingo podrán disponer de tres días consecutivos de descanso, del sábado 10 al lunes 12 de octubre.

¿Qué afirma el BOE?

El calendario laboral publicado por el BOE confirma que el 12 de octubre será fiesta nacional no sustituible, garantizando que las comunidades no puedan cambiar esta jornada por otra festividad propia. Además, esta normativa incluye la fecha dentro del calendario laboral conjunto que comparte todo el territorio nacional.

Las comunidades en las que será festivo

Las comunidades en las que será festivo el próximo 12 de octubre serán las siguientes:

Aragón.

Andalucía.

Asturias.

Baleares.

Canarias.

Cantabria.

Castilla-La Mancha.

Castilla y León.

Cataluña.

Extremadura.

Galicia.

Comunidad de Madrid.

Región de Murcia.

Navarra.

País Vasco.

La Rioja.

La Comunidad Valenciana.

Ceuta.

Melilla.

Un festivo que es considerado como fiesta laboral de ámbito nacional, que está recogida legalmente con carácter permanente desde hace décadas en el BOE.

Otros festivos

Algunas comunidades podrán disponer de otros días festivos alrededor de ese día. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana sumará como día festivo el 9 de octubre por la celebración del Día de la Comunidad Valenciana. Así que, podrán disfrutar de ambos festivos de manera consecutiva y enlazando cuatro días de descanso. Por lo tanto, el puente del 12 de octubre de 2026 se llevará a cabo a nivel nacional, dejando como festivo al lunes 12 de octubre, considerado como uno de los fines de semana más largos del calendario otoñal.