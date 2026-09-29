Subida de las pensiones en 2027 confirmada: así queda la tabla de las pensiones de jubilación, viudedad, etc

A estas alturas del año, una de las preguntas que empiezan a hacerse muchos jubilados es cuánto van a cobrar a partir de enero. Se sabe que las pensiones subirán de nuevo en 2027, pero todavía queda por despejar la parte más importante y es saber la cantidad o cuánto van a subir. El sistema actual liga su revalorización al IPC, por lo que habrá que esperar unas semanas antes de poder hacer las cuentas definitivas. En concreto, noviembre será el último mes que entre en el cálculo y, hasta entonces, sólo se puede trabajar con previsiones.

No es un asunto menor teniendo en cuenta el número de personas que dependen de estas prestaciones. En España hay más de 9,5 millones de pensionistas y se pagan más de 10,5 millones de pensiones contributivas. Jubilación es, con diferencia, la más numerosa, con cerca de 6,8 millones de prestaciones, seguida de viudedad. También están las de incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares. Y aunque todavía faltan datos para cerrar la subida de 2027, el comportamiento que está teniendo la inflación este año permite que podamos comenzar a echar cuentas.

La subida de las pensiones prevista para 2027

La forma de actualizar las pensiones cambió con la reforma aprobada en 2021, que comenzó a aplicarse al año siguiente. Desde entonces, las pensiones contributivas están ligadas al IPC, una fórmula pensada para que sus beneficiarios no pierdan poder adquisitivo cuando suben los precios. Es el mismo mecanismo que se ha utilizado en los últimos ejercicios y el que volverá a aplicarse para fijar las cuantías de 2027. Eso sí, hay un detalle importante que a veces lleva a confusión. Para saber cuánto subirán las pensiones no se mira únicamente el IPC de noviembre ni se utiliza la inflación con la que termine diciembre. Se calcula la media de las tasas interanuales del IPC de los doce meses anteriores a diciembre. Por eso, a finales de septiembre todavía es pronto para conocer el porcentaje exacto, aunque las cifras que se han ido publicando durante el año ya permiten aproximarse.

De momento, el último dato disponible muestra que los precios han vuelto a coger fuerza. El IPC interanual se situó en agosto en el 4,3%, frente al 3,6% de julio. Quedan todavía varios meses por contabilizar y el resultado puede variar, de modo que habrá que esperar al dato de noviembre antes de saber cuánto se trasladará finalmente a las pensiones a partir del 1 de enero de 2027.

Así quedarían las pensiones con una subida del 3,2%

Mientras llega el dato que confirme la cantidad que van a subir las pensiones, es posible hacer una simulación tomando como referencia un incremento del 3,2% que si aplicamos a las cuantías medias actuales, permite calcular aproximadamente cuánto podría aumentar cada prestación. De este modo, la pensión media del sistema se sitúa actualmente en 1.374,60 euros mensuales y la de jubilación alcanza los 1.576,10 euros. Por su parte, la pensión media de viudedad está en 976,30 euros. Pero no son las únicas. A continuación te dejamos lo que se podría llegar a cobrar el año que viene en todos los tipos de pensión.

Pensión media del sistema : de 1.374,60 euros a 1.418,59 euros al mes, lo que supondría un incremento mensual de 43,99 euros.

: de 1.374,60 euros a 1.418,59 euros al mes, lo que supondría un incremento mensual de 43,99 euros. Pensión media de jubilación : subiría desde los 1.576,10 euros actuales hasta los 1.626,54 euros mensuales, es decir, 50,44 euros más cada mes.

: subiría desde los 1.576,10 euros actuales hasta los 1.626,54 euros mensuales, es decir, 50,44 euros más cada mes. Pensión media de viudedad: de 976,30 euros a 1.007,54 euros al mes, es decir, 31,24 euros más al mes.

de 976,30 euros a 1.007,54 euros al mes, es decir, 31,24 euros más al mes. Pensión máxima: aplicando únicamente como simulación un incremento del 3,2%, pasaría de 3.359,60 euros a unos 3.467,11 euros mensuales. En este caso, la cantidad definitiva dependerá de las reglas específicas que se apliquen a la pensión máxima en 2027.

En cantidades más sencillas por ejemplo, una persona que cobre una pensión de 1.000 euros mensuales recibiría 32 euros más al mes con una revalorización del 3,2%, hasta alcanzar los 1.032 euros. Para una prestación de 1.500 euros, el incremento sería de 48 euros mensuales.

El IPC de noviembre será clave para conocer la cifra definitiva

Para despejar la incógnita de lo que finalmente se va a cobrar de pensión en 2027 habrá que esperar a la evolución de los precios durante los próximos meses. El dato correspondiente a noviembre es especialmente importante porque permitirá completar el periodo utilizado para determinar la revalorización. Será entonces cuando pueda conocerse con precisión el porcentaje que se trasladará a las nóminas de los pensionistas desde enero. Y debemos tener en cuenta además que la evolución de la energía, los carburantes, los alimentos y otros productos con un peso importante en el gasto de los hogares puede modificar todavía las previsiones. La inflación ha vuelto a ganar fuerza durante los últimos meses y cualquier cambio significativo durante el otoño tendrá efecto sobre la media utilizada para calcular la subida.

Lo único confirmado es que de nuevo las pensiones contributivas se revalorizarán en 2027 conforme al mecanismo ligado al IPC. La medida alcanza a las prestaciones de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares. La incógnita, por tanto, no está en si habrá subida, sino en su cuantía exacta. Y hasta que se conozca el dato necesario para cerrar el cálculo, porcentajes como el 3,2% sirven para aproximarse a las cantidades que podrían recibir los pensionistas, aunque todavía quedan algunas semanas para sabe el dato definitivo.