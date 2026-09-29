Un vigilante de seguridad, detenido en Palma tras amenazar a su pareja con un hacha y rociar de spray a la Policía

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un vigilante de seguridad, español de unos 40 años, como presunto autor de los delitos de amenazas y atentado contra agente de la autoridad, después de protagonizar un violento episodio en una vivienda de Playa de Palma. El hombre habría amenazado a su pareja con matarla utilizando un hacha y posteriormente se habría enfrentado a los agentes que acudieron al domicilio lanzándoles spray.

Los hechos ocurrieron este lunes, alrededor de las 22.00 horas, cuando el 091 recibió un aviso alertando de que un hombre se encontraba en una vivienda de Playa de Palma y habría amenazado con acudir al domicilio de su pareja con un hacha para matarla.

Varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano se desplazaron hasta el lugar y localizaron a la mujer, quien manifestó a los agentes que había recibido amenazas de muerte por parte del detenido. Según su relato, el hombre le habría dicho, entre otras expresiones: «Te voy a matar con el hacha».

Los policías se dirigieron entonces hasta la vivienda del varón y le instaron en repetidas ocasiones a salir del inmueble. El hombre llegó a abrir la puerta, pero se negó a colaborar y volvió a cerrarla mientras, según la Policía, mantenía una actitud violenta hacia los agentes.

En un momento dado, los funcionarios observaron cómo el individuo cogía un objeto largo y contundente y golpeaba contra el interior de la vivienda. Poco después, apareció con un hacha en la mano y se aproximó hacia los policías, que tuvieron que desenfundar sus armas reglamentarias para mantener la distancia y evitar que se acercara.

El detenido llegó además a coger varios cuchillos y posteriormente utilizó un spray de defensa personal, que dirigió desde el interior de la vivienda hacia los agentes. También habría lanzado tarros de cristal contra las patrullas desde una ventana.

La situación se complicó todavía más cuando los policías observaron humo procedente del interior de la vivienda y detectaron un fuerte olor a plástico quemado. Finalmente, los agentes consiguieron acceder al inmueble y localizaron al hombre, que presentaba dificultades respiratorias debido a los gases del spray.

Los policías procedieron entonces a reducir y detener al vigilante de seguridad, que habría mantenido una fuerte resistencia durante la intervención. Según la Policía Nacional, el hombre llegó a golpear y forcejear con los agentes, varios de los cuales tuvieron que recibir asistencia médica por las lesiones sufridas.

Por estos hechos, además del presunto delito de amenazas, el detenido está acusado de un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad. Se trata de un vigilante que llevaba poco más de un mes en la Isla y que a los dos días de iniciar su temporada de trabajo en Palma se dio de baja.

Durante el registro posterior de la vivienda, los agentes localizaron, entre otros efectos, el hacha utilizado durante el incidente, dos navajas, un spray de defensa personal, dos mecheros y tres defensas. El detenido ha quedado a disposición de la autoridad judicial, mientras se investigan todas las circunstancias relacionadas con el suceso ocurrido en Palma.