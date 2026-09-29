Los alcaldes socialistas de Getafe, Fuenlabrada y Alcorcón han rechazado en 2026 ceder suelo para levantar 36.000 casas

Los gobiernos socialistas de Getafe, Fuenlabrada y Alcorcón han rechazado en menos de un año propuestas para levantar 36.000 viviendas. El PSOE de Getafe de Sara Hernández, junto a Más Madrid y Podemos, tumbó en pleno el desbloqueo de 22.000 casas en el municipio. El de Javier Ayala de Fuenlabrada, con Más Madrid, se ha negado a incorporar el compromiso de construir otras 14.000 y de ceder suelo al Plan Vive, al igual que el Gobierno de Candelaria Testa en Alcorcón.

El caso de Getafe se remonta al pleno ordinario de febrero. Vox llevó a esa sesión una proposición para instar al Gobierno municipal a «aprobar la construcción de las 22.000 viviendas». Pedía el «desbloqueo urgente de los suelos urbanizables» y dar prioridad a los desarrollos de El Verdegueral y La Nava, en Perales del Río, pendientes de autorización municipal desde hace años.

La iniciativa no prosperó: 15 votos en contra y 12 a favor, según recoge el acta de la sesión. En contra han votado los 10 concejales del PSOE, los 3 de Más Madrid y los 2 de Podemos-IU. A favor, los 10 del PP y los 2 de Vox. La proposición llegaba al pleno con dictamen desfavorable de la Comisión de Urbanismo, emitido el 24 de febrero.

La concejal de Urbanismo, María Teresa Mellado, justificó el rechazo en que la Junta de Gobierno local ya había desestimado ese proyecto, de iniciativa privada, el 5 de febrero.

En Fuenlabrada, el rechazo se produjo en el pleno extraordinario del 15 de enero de 2026. El portavoz del PP, Juan Carlos Bermejo, ha presentado una enmienda a las mociones de vivienda de PSOE y Más Madrid. Pedía incluir «el compromiso de construcción por parte del equipo de Gobierno local, lo antes posible y de forma definitiva, de 14 000 viviendas en Fuenlabrada».

La enmienda reclamaba también «que se ceda suelo local al plan VIVE» y medidas contra la okupación. Según el acta, las enmiendas «no fueron aceptadas por los grupos proponentes», de modo que decayeron sin llegar a votarse. Ayala calificó las propuestas del PP de excusa para no respaldar las mociones. PSOE y Más Madrid aprobaron después sus dos textos, que reclaman medidas de vivienda al Gobierno central y a la Comunidad, con 17 votos a favor y 10 en contra de PP y Vox.

Fuenlabrada no figura entre los municipios con promociones del Plan Vive. El Ayuntamiento sostiene que la Comunidad tiene una parcela propia en el Paseo de Estoril y no construye en ella. El Gobierno regional ha replicado que el municipio carece de suelos de redes supramunicipales para el programa.

En lo que va de mandato, ninguno de los grandes municipios socialistas del sur ha entregado una sola vivienda municipal. En Getafe, la primera promoción de la empresa municipal, 51 pisos en el Paseo de la Estación, se entregará en noviembre, con meses de retraso sobre el plazo de obra. En Fuenlabrada, el único proyecto en marcha son unas 20 viviendas para mayores del programa europeo SHARE, todavía pendientes de adjudicación.

En Alcorcón, el Gobierno de Candelaria Testa tuvo que paralizar la construcción de 803 apartamentos dotacionales de alquiler en Retamas, después de que la licitación quedara desierta en diciembre de 2025. La alcaldesa se negó además a ceder suelo a la Comunidad para las residencias de mayores del Plan 40/40, al que ha llamado «negociete privado».

Toda la vivienda pública entregada en Getafe y Alcorcón durante este mandato procede del Plan Vive de la Comunidad de Madrid: 864 pisos en Getafe y 822 en Alcorcón, levantados sobre parcelas que ambos ayuntamientos cedieron antes de 2023.