El hermano de Miguel Ángel González, nº 2 del PSOE de Alcorcón, Roberto González, es uno de los rostros visibles de ReActivaPSOE, la nueva corriente socialista conformada por militantes que busca desplazar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y reclama una regeneración interna del partido. La aparición de ReActivaPSOE ha evidenciado un cisma en la familia González: mientras Roberto González reclama una profunda regeneración interna del PSOE y el relevo de Pedro Sánchez, su hermano Miguel Ángel mantiene una posición «claramente sanchista» y «sigue respaldando al presidente del Gobierno», apuntan fuentes cercanas a OKDIARIO.

Roberto González, hermano del n.º 2 del PSOE en Alcorcón y militante del PSOE, ha tomado una nueva deriva y se ha convertido en uno de los rostros visibles de ReActivaPSOE, la nueva corriente socialista que aspira a apartar a Pedro Sánchez para «proteger» a tantos alcaldes que forman parte del poder territorial del PSOE, que quizás no se atreven a dar la cara por miedo a represalias, pero que concurren a los comicios «con el logo del PSOE chiquitito», para que no se les vincule con las políticas nacionales del partido.

Esta corriente «crítica» surge con aspiraciones de regenerar el partido de forma interna, aumentar el protagonismo de la militancia en la toma de decisiones, un cambio de liderazgo y que Pedro Sánchez deje paso a una nueva dirección convocando elecciones generales.

Fuentes cercanas a este periódico aseguran que la militancia de Roberto González ha sido «una sorpresa». «Ha colaborado en juntas de distritos, pero no ha sido una cara conocida dentro de la agrupación local. Siempre ha tenido un perfil bajo, no sabíamos ni que era familia de Miguel Ángel González», apuntan las mismas fuentes.

Alcorcón dividido por ReactivaPSOE

Este perfil rebelde contrasta con el de su hermano menor, Miguel Ángel González, concejal de Agenda Urbana, Planificación, Desarrollo y Mantenimiento y primer teniente de alcaldesa en Alcorcón. Además, es uno de los «fieles defensores de las posiciones oficiales del sanchismo». Y estaría preparando el camino para convertirse en el próximo alcalde de Alcorcón. El socialista ha hecho alarde de su defensa del sanchismo en múltiples ocasiones. En 2022 pidió «el voto en contra de la Comunidad de Madrid» y «la construcción de un centro de salud en el Ensanche Sur». Además de defender «pleno tras pleno» las directrices socialistas en materia de vivienda, inmigración ilegal y la defensa del Estado de Palestina.

La irrupción de Roberto podría poner en jaque las aspiraciones del nº2 de ser alcalde de Alcorcón en las próximas elecciones municipales. Tal y como cuentan fuentes de OKDIARIO, Miguel Ángel González sería la persona «que realmente toma las decisiones y ejerce mucha influencia dentro del partido desde una posición menos visible».

«El Ayuntamiento está fracturado por las tensiones entre la alcaldesa, Candelaria Testa, y la secretaria general del PSOE en Alcorcón, Natalia Andrés, y Miguel Ángel González se habría situado del lado de esta última. La meta del socialista es presentarse a alcalde, tras la presunta marcha de Testa, quien estaría haciendo méritos con el PSOE nacional para ser diputada nacional», apuntan fuentes cercanas a OKDIARIO.