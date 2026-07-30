Las mejores tartas de queso artesanales de Madrid: cinco direcciones imprescindibles

La tarta de queso ha pasado de ser un clásico reservado al momento del postre a convertirse en uno de los grandes fenómenos de la gastronomía. Coincidiendo con el Día de la Tarta de Queso, Madrid se confirma como uno de los mejores destinos para disfrutar de este imprescindible, con direcciones que han perfeccionado sus recetas hasta convertirlas en auténticos objetos de culto. Desde locales que mantienen fórmulas artesanales transmitidas durante años hasta propuestas más innovadoras que juegan con diferentes variedades de queso, texturas y tiempos de horneado, la capital ofrece opciones para todos los gustos. Un recorrido pensado para quienes buscan la porción perfecta y quieren descubrir dónde se elaboran algunas de las mejores tartas de queso artesanales de la ciudad.

Luna & Wanda: la tarta de queso que ha conquistado a los más golosos

Convertida en una de las aperturas más comentadas de Madrid, Luna & Wanda ha hecho de la tarta de queso su gran seña de identidad. Su receta destaca por una textura extremadamente cremosa y un interior casi líquido, conseguido gracias a una cuidada selección de quesos y a un horneado muy preciso. Elaboradas de forma artesanal cada día, sus tartas se han convertido en uno de los dulces más buscados de la capital.

Álex Cordobés: el obrador que elevó la tarta de queso a fenómeno viral

Hablar de tartas de queso en Madrid es hablar de Álex Cordobés. Su obrador ha convertido este postre en un auténtico fenómeno gastronómico gracias a una receta de textura fundente y sabor intenso, elaborada con una mezcla de quesos seleccionados y materias primas de primera calidad. Además de la versión clásica, ofrece ediciones especiales y sabores de temporada que suelen agotarse en tiempo récord.

Maritta: tradición artesanal con una receta de culto

La tarta de queso de Maritta es una de esas recetas que han conquistado a quienes prefieren un equilibrio entre cremosidad y sabor. Elaborada de forma artesanal, destaca por su interior suave, una superficie ligeramente caramelizada y un intenso protagonismo del queso. Una propuesta sencilla en apariencia, pero muy cuidada en su ejecución.

Fismuler: la tarta que marcó un antes y un después

Mucho antes del auge de las tartas de queso cremosas, Fismuler ya había convertido la suya en una de las más famosas de España. Con un interior muy poco cuajado, una superficie tostada y un intenso sabor a queso, su receta inspiró a numerosos restaurantes y pastelerías. Sigue siendo una parada obligatoria para cualquier amante de este postre.

Gio & Sam: artesanía italiana aplicada a la tarta de queso

Conocidos por su cuidado trabajo artesanal y por la calidad de sus ingredientes, Gio & Sam también han conquistado a los amantes de la tarta de queso. Su versión apuesta por una textura sedosa y un sabor equilibrado, en el que el queso es el auténtico protagonista, sin excesos de azúcar ni artificios.