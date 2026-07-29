Sale a la venta por 4,5 millones una de las haciendas más singulares de Andalucía

Mucho antes de que el turismo rural estuviera de moda, las haciendas andaluzas ya eran pequeños universos autosuficientes. Entre patios, olivares y extensiones infinitas de campo se escribieron siglos de historia. Hoy, algunas de esas propiedades vuelven a captar todas las miradas, como Hacienda San Pedro, una finca sevillana que hoy sale a la venta por 4,5 millones de euros.

Hacienda San Pedro está ubicada en La Puebla de Cazalla, en la provincia de Sevilla. Construida en el siglo XIX y ampliada durante el XX, acaba de salir al mercado por 4,5 millones de euros por Engel & Völkers. Más allá de la cifra, la propiedad representa una oportunidad poco habitual para descubrir cómo eran estas grandes haciendas andaluzas que marcaron la historia agrícola de la región.

El caserío principal, de alrededor de 1.000 metros cuadrados, mantiene la arquitectura tradicional de este tipo de construcciones. Sus amplios salones con chimenea, diez dormitorios, el patio interior y los jardines con piscina evocan una forma de vivir ligada al campo, donde la vida transcurría alrededor de la casa principal. Parte de las antiguas dependencias ocupan el lugar donde históricamente estuvo el molino de aceite de la finca, un recuerdo de la actividad que durante décadas dio sentido a este enclave.

Uno de los elementos más singulares de la propiedad es su plaza de tientas, acompañada de chiqueros y corrales, además de cuadras, almacenes y naves agrícolas que siguen formando parte del conjunto. Un patrimonio arquitectónico que habla de la tradición ganadera y ecuestre de Andalucía y que convierte la finca en un ejemplo prácticamente intacto de este modelo de explotación rural.

Pero el verdadero lujo de Hacienda San Pedro se encuentra puertas afuera. Sus 415 hectáreas se despliegan junto al río Corbones, entre dehesas, monte mediterráneo y tierras de cultivo donde conviven encinas, acebuches, cereales, leguminosas y olivar. Un paisaje que resume buena parte de la biodiversidad característica de la campiña sevillana y que invita a imaginar una vida marcada por el ritmo de la naturaleza.

No es casualidad que este tipo de propiedades hayan despertado un renovado interés en los últimos años. Frente al lujo urbano, cada vez más compradores buscan espacios donde la privacidad, el contacto con el paisaje y el valor histórico sean los auténticos protagonistas. Grandes fincas como esta permiten combinar la explotación agrícola con actividades ecuestres, eventos, turismo experiencial o simplemente el disfrute de un entorno difícil de encontrar en un mercado dominado por las viviendas convencionales.