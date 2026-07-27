La rutina de José Mota (61 años): «Desayuno un vaso pequeño de caldo de huesos, luego me hago dos huevos revueltos con aguacate y una tostada con caballa y tomate»

A sus 61 años, José Mota mantiene una intensa actividad profesional sin renunciar a un estilo de vida centrado en el cuidado de su salud. El humorista manchego ha compartido algunos de los hábitos que forman parte de su rutina, entre ellos un desayuno poco habitual que combina alimentos ricos en proteínas, grasas saludables y minerales.

Durante una entrevista en el pódcast Lo que tú digas, presentado por Álex Fidalgo, el actor explicó cómo organiza sus mañanas, qué papel ocupa el ejercicio físico en su día a día y cuáles son los alimentos que nunca faltan en la primera comida de la jornada. Entre ellos destaca un producto que ha ganado popularidad en los últimos años: el caldo de huesos.

Las declaraciones de José Mota llegan en un momento en el que cada vez existe un mayor interés por los hábitos saludables y la alimentación. No obstante, los expertos recuerdan que cualquier pauta nutricional debe adaptarse a las necesidades individuales y formar parte de una dieta equilibrada.

Un desayuno completo y sano

El desayuno es una de las comidas más importantes de la jornada. Así lo recoge la guía Come sano y muévete: 12 decisiones saludables, elaborada por el Ministerio de Sanidad en colaboración con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que recomienda dedicar entre 15 y 20 minutos a esta primera comida antes de comenzar la actividad diaria.

Además, el documento aconseja que el desayuno aporte aproximadamente entre el 20 y el 25% de las calorías diarias, combinando alimentos sólidos y líquidos e incluyendo lácteos, cereales o pan, fruta o verduras frescas y productos ricos en fibra, procurando moderar el consumo de grasas.

Aunque José Mota sigue una pauta adaptada a sus preferencias personales, su desayuno también busca aportar una importante cantidad de nutrientes.

«Desayuno un vaso pequeño de caldo de huesos, luego me hago dos huevos revueltos con aguacate y una tostada de trigo sarraceno porque el gluten me sienta fatal y le pongo por encima caballa y tomate. Y después me como un yogur natural», explicó durante la entrevista.

Se trata de una combinación en la que predominan las proteínas de calidad y las grasas saludables, junto a alimentos frescos como el tomate y el aguacate.

No existe el despertador

El desayuno no es el primer paso de la jornada para el humorista. Sus mañanas comienzan habitualmente sobre las ocho, sin necesidad de despertador.

«Me levanto sin despertador. Cuando abro los ojos, se acabó. Aunque quiera volver a conciliar el sueño, ya no puedo. Salvo que tenga una cita a la que no pueda faltar, me despierto solo sobre esa hora», ha comentado al respecto.

Nada más levantarse, procura salir al exterior para exponerse a la luz natural. «Lo primero que hago es salir a que me dé la luz del sol y caminar descalzo», explica.

Dependiendo de sus compromisos profesionales, alterna el orden de sus actividades. «En los días que no tengo que trabajar, a veces hago deporte y luego desayuno o desayuno y cuando pasan un par de horas, hago deporte. Después dedico mi tiempo a la lectura, me gusta mucho leer».

La exposición a la luz solar en las primeras horas del día es una recomendación habitual para favorecer la regulación del ritmo circadiano, mientras que la práctica de ejercicio y la lectura forman parte de una rutina que el humorista mantiene desde hace años.

El caldo de huesos

Entre todos los alimentos que consume el humorista, probablemente el más llamativo sea el caldo de huesos.

Este preparado se obtiene tras una cocción prolongada de huesos y tejidos conectivos, un proceso durante el que pasan al caldo minerales como calcio, fósforo y magnesio, además de otros compuestos presentes de forma natural.

El médico Manuel Viso ha señalado que el caldo de huesos puede formar parte de una alimentación saludable por tratarse de un alimento natural y reconfortante. Sin embargo, también recuerda que no debe considerarse un producto milagroso ni sustituye una dieta equilibrada y variada.

Ejercicio sin entrenador y moderado

La alimentación es solo una parte del estilo de vida que sigue José Mota. El humorista también reserva cada día un espacio para el ejercicio. Aunque reconoce el trabajo que realizan los entrenadores personales, prefiere organizar sus entrenamientos por su cuenta.

«Hacen un trabajo estupendo, pero yo consigo menos rendimiento. A mí me gusta correr, hacer ejercicio y sentirme libre, no que haya alguien mirando. Hay compañeros míos que tienen entrenador, pero yo no dispongo de ese tiempo», afirmó.

Con todo esto, José Mota ofrece una imagen alejada de las dietas estrictas o de los entrenamientos extremos. Su rutina combina una alimentación adaptada a sus necesidades, actividad física regular, descanso y tiempo para la lectura. Un conjunto de hábitos que, según explica, no persiguen un objetivo estético, sino mantener una buena calidad de vida y encontrarse bien en el día a día.