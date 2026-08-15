Aída Nízar a la carterista búlgara que le robó una pluma Montblanc de 5.000 € en Primark: «No sabes con quién te has metido»

En la mañana del sábado 15 de agosto, Aída Nízar ha sido víctima de un presunto robo en el Primark de la Gran Vía de Madrid. La colaboradora de televisión se encaró con la presunta ladrona en pleno establecimiento en el mismo momento en el que, según su versión, se percató de que trataba de sustraerle la cartera. Con varias prendas de ropa por medio, presuntamente para evitar que otros clientes pudieran ver lo que estaba ocurriendo, la mujer habría logrado sustraerle una exclusiva pluma de la marca Montblanc.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, Aída Nízar reaccionó en el acto y se enfrentó a la mujer, a la que comenzó a grabar con su teléfono móvil mientras reclamaba la presencia de los responsables de seguridad. La colaboradora insistía en que estaba siendo víctima de un robo y no dudó en increpar a la presunta ladrona delante del resto de clientes. Un altercado que terminó con la intervención de la Policía Nacional y que, según ha podido saber COOL, continuó posteriormente en dependencias policiales.

Según consta en la denuncia, existe un objeto sustraído de especial valor. No se trata de una pluma cualquiera. La fabricante alemana Montblanc quiso rendir homenaje en 2020 a la cultura mexicana con la colección Patron of Art Homage to Moctezuma I, compuesta por cuatro ediciones limitadas de instrumentos de escritura creadas en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El origen del concepto Patron of Art se remonta a 1992, cuando la firma creó el premio Montblanc de la Culture Arts Patronage, destinado a reconocer a mecenas modernos de diferentes países, entre ellos México. Personas comprometidas con el apoyo al talento artístico que, en muchas ocasiones, desarrollan esta labor alejadas del foco público. La colección dedicada a Moctezuma I fue elaborada en el Montblanc Artisan Atelier por los maestros artesanos de la firma. Para dar forma a sus piezas utilizaron materiales como oro sólido, piedras preciosas, diamantes y zafiros, además de diferentes referencias a la cultura azteca. Las piezas incluyen grabados y texturas inspirados en algunos de sus símbolos más reconocibles, como una serpiente de dos cabezas, la silueta de un águila sobre un nopal o un sol de ocho rayos. En definitiva, una pieza con carácter exclusivo que tiene un precio cerca de los 5.000 euros.

Una vez finalizada la actuación policial, y según la información facilitada a COOL, la mujer fue trasladada a los juzgados. Durante ese recorrido, Aída Nízar no dudó en volver a sacar su teléfono móvil para grabar a la mujer y compartir su reacción ante lo ocurrido. «Esta es la cara de la carterista búlgara, la que llevaba tanto tiempo siendo buscada por la Policía», comienza diciendo Aída en el vídeo. Acto seguido, la colaboradora le lanza una contundente advertencia: «Tú no sabes qué víctima has escogido. Eres una delincuente y este es el paraíso».

Nízar también se dirige a los agentes que acompañaban a la mujer por los pasillos de los juzgados de Madrid para asegurar: «Esta señora ha hecho mucho daño a mucha gente». Unas imágenes que llegan después del presunto robo denunciado por la televisiva en pleno centro de la capital y que ponen el broche a un suceso que comenzó entre los pasillos de uno de los establecimientos más concurridos de la Gran Vía.