La rutina de entrenamiento de Maribel Verdú (55 años) para estar en forma: «Voy a todas partes andando, doy 10.000, 11.000 pasos como mínimo»

Maribel Verdú ha encontrado una fórmula sencilla para mantenerse activa a los 55 años sin convertir el ejercicio en una obligación. La actriz apuesta por una combinación de movimiento, caminatas y entrenamiento de fuerza que le permite mantenerse en forma incluso durante las épocas en las que su trabajo le obliga a viajar o pasar largas jornadas fuera de casa.

Lejos de plantear el ejercicio como una cuestión exclusivamente estética, Verdú ha explicado en distintas ocasiones que su objetivo pasa por mantenerse ágil, fuerte y activa. Para ello, no necesita dedicar varias horas diarias al gimnasio. Una buena parte de su actividad física procede de algo tan sencillo como caminar.

La intérprete ha incorporado los desplazamientos a pie a su rutina habitual y procura recurrir a ellos siempre que sus circunstancias se lo permiten. Una costumbre que, además de ayudarla a mantenerse fuerte, le permite acumular una cantidad considerable de pasos a lo largo del día.

Caminar, el deporte perfecto

«Camino muchísimo. Voy a todas partes andando. Doy 7.000, 10.000, 11.000 pasos mínimo», explicaba Maribel Verdú en una entrevista concedida a Women’s Health. La frase resume bastante bien su manera de entender la actividad física: no se trata únicamente de reservar un momento concreto para entrenar, sino de mantener el cuerpo en movimiento durante toda la jornada.

Para la actriz, caminar forma parte de su rutina de una manera natural. Siempre que puede, sustituye el coche u otros medios de transporte por sus propios pasos, una estrategia que le permite mantenerse activa sin necesidad de planificar cada desplazamiento como una sesión deportiva.

Las cifras que menciona, entre 7.000 y 11.000 pasos diarios, son una referencia de su actividad personal y no necesariamente un objetivo que deba cumplir todo el mundo. El número de pasos apropiado depende de factores como la edad, la condición física, el nivel de actividad habitual o las características de cada persona.

De hecho, quienes parten de un estilo de vida sedentario pueden beneficiarse más de aumentar progresivamente el movimiento que de intentar alcanzar de golpe una cifra elevada. Incorporar pequeños trayectos a pie, subir escaleras o realizar paseos durante el día son algunas de las formas más sencillas de reducir el tiempo que se pasa sentado.

La fuerza también tiene su espacio

Pero caminar no es el único pilar de la rutina de la actriz. Maribel Verdú ha explicado también que durante muchos años practicó yoga y que, con el paso del tiempo, ha incorporado a sus entrenamientos un trabajo más específico de fuerza funcional.

Actualmente, sus sesiones combinan diferentes ejercicios destinados a trabajar la musculatura y mejorar la movilidad. La actriz utiliza herramientas como el TRX, las bandas elásticas o el fitball, elementos que permiten realizar numerosos movimientos sin necesidad de recurrir a máquinas de gimnasio.

La elección de este tipo de ejercicios responde además a una cuestión práctica. Su profesión le exige viajar, desplazarse y modificar constantemente sus horarios, por lo que contar con material sencillo que pueda transportar le permite mantener cierta continuidad en sus entrenamientos.

Maribel Verdú ha explicado que siempre lleva unas bandas elásticas consigo, especialmente para trabajar la espalda y los brazos. «Por lo menos para el tema de espalda y brazos, que me obsesiona mucho», señalaba.

De esta manera, incluso cuando se encuentra inmersa en un rodaje o fuera de casa durante varios días, puede mantener una parte de su rutina sin depender de encontrar un gimnasio.

Una rutina adaptada a los 55 años

La actriz también ha modificado con los años su manera de relacionarse con el ejercicio. Frente a la idea de que para mantenerse en forma es necesario entrenar todos los días, Maribel apuesta ahora por una rutina más flexible y compatible con su ritmo profesional.

Sus sesiones de fuerza y entrenamiento funcional se sitúan habitualmente entre las tres y cuatro semanales, aunque la frecuencia puede adaptarse a sus circunstancias. La clave está en mantener la constancia sin transformar el deporte en una fuente adicional de presión.

En sus entrenamientos tienen protagonismo algunos movimientos básicos y funcionales, como las planchas, las sentadillas o el remo con bandas elásticas. También realiza ejercicios destinados a reforzar la musculatura de la espalda, una zona a la que presta especial atención.

La importancia de mantenerse activa

La filosofía de Maribel Verdú puede resumirse en una idea sencilla: no hace falta convertir el ejercicio en el centro de la vida para mantenerse activa. Caminar siempre que sea posible, reservar varios momentos de la semana para trabajar la fuerza y procurar mantener una vida físicamente dinámica son los pilares de su día a día.

A sus 55 años, la actriz demuestra además que no existe una única manera de entrenar. Su método se adapta a su profesión y a sus horarios y combina actividades que puede realizar prácticamente en cualquier lugar.

Con todo esto, podemos decir que Maribel Verdú ha optado por una forma de cuidarse que no depende de largas jornadas en el gimnasio. Caminar, moverse, fortalecer la musculatura y mantener una rutina sostenible son los elementos que ha incorporado a su día a día para seguir activa.