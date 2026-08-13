Fiódor Dostoievski (Moscú, 11 de noviembre de 1821-San Petersburgo, 9 de febrero de 1881) dejó en su día una reflexión sobre Cristóbal Colón que en los últimos tiempos vienen recogiendo muchos medios y que pone en valor el gran descubrimiento protagonizado en 1492 por el aventurero español. Además de ser el escritor más importante nacido en Rusia y uno de los más leídos a nivel internacional, también dejó un legado de frases relacionadas con la filosofía y psicología que ha servido de lecciones para millones de personas.

«Colón no fue feliz cuando descubrió América, sino mientras la descubría». Esta es una de las frases más famosas atribuidas a Fiódor Dostoievski, que es un resumen de la filosofía de vida del escritor más importante durante el imperio ruso. «Lo que importa es la vida, nada más que la vida: el proceso de descubrimiento, el proceso eterno y perpetuo, y no el descubrimiento en sí mismo», dejó por escrito en su día esta personalidad sobre lo que debió sentir el navegante español al realizar uno de los descubrimientos más importantes de la historia.

Las obras de Fiódor Dostoievski también abordan temas filosóficos y estos temas se pueden comprobar en su larga obra que en su día traspasó fronteras y que se sigue consumiendo en todas las partes del mundo. Las más destacadas son las siguientes: Memorias del subsuelo (1864), Crimen y castigo (1866), El idiota (1869), Los demonios (1872), El adolescente (1875) y Los hermanos Karamázov (1880).

Las mejores frases de Fiódor Dostoievski

Además de los mejores escritos de la historia de Rusia, Fiódor Dostoievski también dejó un legado en forma de frases que han servido para rellenar muchos libros de psicología y filosofía. «El misterio de la existencia humana consiste no solo en vivir, sino en saber para qué se vive», es una de las citas más famosas que se le atribuye al considerado por muchos como uno de los mejores escritores de todos los tiempos, que incluso llegó a ser arrestado y encarcelado por formar parte del grupo intelectual liberal Círculo Petrashevski bajo el cargo de conspirar contra el zar Nicolás I.

Dostoievski tuvo una vida de película en la que incluso formó parte de un pelotón de fusilamiento y se libró de la muerte para cumplir la segunda condena como soldado raso del ejército. A pesar de ello, consiguió sobrevivir y dejar un legado de frases que exponemos a continuación: