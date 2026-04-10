Fiódor Dostoievski, histórico escritor ruso: «Colón no fue feliz cuando descubrió América, sino mientras la descubría»
Toma nota de esta frase para reflexionar de este famoso pensador
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Colón no fue feliz cuando descubrió América, sino mientras la descubría, una frase del escritor ruso Fiódor Dostoievski. Es hora de poner en práctica algunos elementos que pueden ser claves y de atender a una combinación de detalles que pueden acabar generando algunos detalles que serán los que nos marcarán de cerca. La manera de pensar frente a los desafíos puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Es hora de conocer lo que puede acabar siendo del detalle que puede acabar convirtiéndose en algo que puede ser esencial.
La manera de pensar frente a un desafío que, sin duda alguna, puede acabar siendo esencial. Dostoievski es uno de los expertos que pueden convertirse en un referente, pese que puede convertirse en estos días en los que podría acabar generando una manera de afrontar los problemas que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. El hombre que descubrió América parece que descubrió un cambio de tendencia que puede ser esencial. Es momento de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que iniciamos una reflexión profunda.
Colón no fue feliz cuando descubrió América, sino mientras la descubrió
El vivir el presente es algo que quizás puede convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta en este tipo de detalles que puede convertirse en la antesala de algo más. Tocará estar muy pendientes de una novedad que quizás hasta el momento no sabíamos.
América fue uno de los descubrimientos que pueden acabar siendo lo que nos dará en ciertos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que podríamos obtener un extra de buenas sensaciones. Es un cambio de ciclo que, sin duda alguna, podría convertirse en una nueva forma de ver el mundo.
Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que acabará de darnos algunos pensamientos fuertes que, sin duda alguna, será lo que nos marcará de cerca. Una novedad que viene de la mano de los filósofos clásicos y que, sin duda alguna acabaremos obteniendo en estos días.
El experto navegante Colón llegó a su objetivo, pero no recibió el reconocimiento que se merecía sino todo lo contrario. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.
La reflexión de Dostoieski el famoso pensador ruso
Sin duda alguna, lo que necesitamos es apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que todo puede ser posible. La manera de pensar puede acabar siendo lo que marque estas jornadas que tenemos por delante.
- El secreto de la existencia humana no sólo está en vivir, sino también en saber para qué se vive.
- Es muy fácil vivir haciendo el tonto. De haberlo sabido antes me habría declarado idiota desde mi juventud, y puede que a estas fechas hasta fuera más inteligente. Pero quise tener ingenio demasiado pronto, y heme aquí ahora hecho un imbécil.
- Es el gran misterio de la vida humana que el viejo dolor pasa gradualmente a una tranquila y tierna alegría.
- La segunda mitad de la vida de un hombre está hecha únicamente de los hábitos adquiridos en la primera mitad.
- Mentirnos a nosotros mismos está más profundamente arraigado que mentir a los demás.
- Si te diriges a una meta y empiezas a detenerte en el camino para lanzar piedras a cada perro que te ladre, nunca lograrás la meta.
- Entre todas las figuras hermosas de la literatura cristiana, la de Don Quijote es la más perfecta. Pero Don Quijote es hermoso precisamente porque al mismo tiempo es ridículo.
- El verdadero dolor, el que nos hace sufrir profundamente, hace a veces serio y constante hasta al hombre irreflexivo; incluso los pobres de espíritu se vuelven más inteligentes después de un gran dolor.
- Los hombres aman los razonamientos abstractos y las sistematizaciones bien elaboradas, al punto de que no les molesta deformar la verdad; cierran los ojos y los oídos a todas las pruebas que los contradicen con tal de sustentar sus construcciones lógicas.
- Sobre todo, no te mientas a ti mismo. El hombre que miente a sí mismo y escucha su propia mentira llega a un punto en el que no puede distinguir la verdad dentro de él, ni a su alrededor, y por lo tanto pierde todo respeto por sí mismo y por los demás. Y al no tener respeto, deja de amar.
- Amo a la humanidad, pero, para sorpresa mía, cuanto más quiero a la humanidad en general, menos cariño me inspiran las personas en particular.