Ses Salines amplía su cementerio con la creación de 60 nuevos nichos

El Ayuntamiento mallorquín de Ses Salines iniciará próximamente una de las actuaciones más importantes previstas este año en materia de servicios municipales con la construcción de 60 nuevos nichos en el cementerio municipal, una obra que permitirá dar respuesta a las necesidades actuales y futuras del municipio y garantizar un servicio esencial para los vecinos.

El proyecto contempla una inversión de 131.903,11 euros e incluye la construcción de 60 nichos, distribuidos en cuatro hileras de quince unidades cada una. Además, también se construirán 42 depósitos de restos óseos (DRO) y se ejecutarán nuevos pavimentos de hormigón estampado que conectarán esta nueva zona con los accesos existentes del cementerio, mejorando su funcionalidad y accesibilidad.

Esta actuación responde a la voluntad del Ayuntamiento de llevar a cabo uno de los proyectos necesarios desde hace años y que nadie había hecho todavía, garantizando que el cementerio disponga de la capacidad necesaria para continuar ofreciendo un servicio digno, ordenado y adaptado a las necesidades actuales de la población.

El alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, ha destacado que «hablamos de una obra que, aunque a menudo no sea visible como otras actuaciones, es absolutamente imprescindible. Los ayuntamientos también tenemos la responsabilidad de garantizar servicios básicos en momentos muy delicados para las familias, y esta ampliación nos permite dar una respuesta con previsión, responsabilidad y respeto.»

Por su parte, el concejal responsable del área, Miquel Rigo, ha explicado que «esta actuación era muy necesaria y se ha planificado pensando en el presente pero también en el futuro. No sólo ampliamos la capacidad del cementerio, sino que también mejoramos los accesos y el entorno de esta nueva zona para que sea más funcional e integrada con las instalaciones existentes.»

Rigo ha remarcado que «el cementerio es un espacio muy sensible para cualquier pueblo y es responsabilidad del Ayuntamiento mantenerlo en las mejores condiciones, tanto en su mantenimiento como en su capacidad de servicio.» Con esta nueva actuación, el Ayuntamiento de Ses Salines sigue desarrollando inversiones destinadas a modernizar y reforzar los equipamientos municipales, asegurando que los servicios públicos evolucionen al mismo ritmo que las necesidades del municipio.