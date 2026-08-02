«No podemos dejar hundir el país»: el organizador llama a acudir a la concentración frente al Consulado de Marruecos en Palma

La concentración convocada para este domingo, 2 de agosto, frente al Consulado General de Marruecos en Palma continúa recibiendo apoyos ciudadanos a pocas horas de su celebración. La movilización, impulsada bajo el lema «Defendamos España. Todos con Ceuta y Melilla» ha despertado el interés de distintas asociaciones y de varios representantes políticos que acudirán a título personal, según ha explicado el organizador de la iniciativa, el joven mallorquín Luis Zamora, quien asegura no tener vinculación política.

La protesta está prevista para las 20.30 horas frente a la sede diplomática marroquí, ubicada en la calle Anselm Turmeda, número 7, y forma parte de una convocatoria simultánea en otras ciudades españolas como Ceuta, Madrid, Barcelona etc… Los organizadores animan a los asistentes a acudir con la bandera de España como muestra de apoyo a los ciudadanos de Ceuta y Melilla y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En declaraciones realizadas con motivo de la convocatoria, Zamora subraya que la concentración pretende ser una expresión de la ciudadanía y no un acto partidista. «España no se trata de derechas o de izquierdas. Hay que preguntarse si queremos este país de corruptos, imputados y detenidos. La Unión Europea nos tiene señalados y no podemos seguir así», afirma.

El organizador sostiene que la situación requiere una respuesta conjunta de la sociedad. «Hay que alinearse todos juntos para acabar con esta situación que está ocurriendo», señala, al tiempo que considera que las políticas migratorias del Gobierno han favorecido un «efecto llamada». «Tenemos que sacar a este presidente del Gobierno porque esta regularización es un efecto llamada y el pueblo tiene que alzar la voz y poner orden», añade.

Respecto al objetivo de la movilización, Zamora hace un llamamiento a la participación ciudadana. «Es hora de que Mallorca alce la voz. No podemos dejar que el país se hunda ni permitir que nos invadan. Todos tenemos que manifestarnos», declara.

Los convocantes esperan una amplia participación ciudadana y aseguran que la concentración pretende mostrar solidaridad con Ceuta y Melilla en un momento marcado por el aumento de la presión migratoria sobre ambas ciudades autónomas.

«Queremos hacer un llamamiento claro y rotundo. Es una concentración pacífica, sin siglas de partidos políticos. Aquí caben absolutamente todos y es una protesta que nace del pueblo. No es posible que haya gente viviendo en contenedores o debajo de un puente y le demos habitaciones de hoteles a violadores llegados de afuera. Hay que decir basta», concluye Zamora.

La concentración también fue solicitada ante la Delegación del Gobierno por la comunidad Identitas.