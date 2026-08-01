Convocan una concentración ante el Consulado de Marruecos en Palma para mostrar su apoyo a Ceuta y Melilla

Palma acogerá este domingo 2 de agosto una concentración ciudadana frente al Consulado General de Marruecos en Palma con el objetivo de expresar su respaldo a Ceuta y Melilla en un contexto marcado por el incremento de la presión migratoria sobre ambas ciudades autónomas. La iniciativa ha comenzado a difundirse a través de las redes sociales durante los últimos días y pretende reunir a ciudadanos preocupados por la situación que se vive en las fronteras españolas del norte de África.

La movilización está prevista para las 20.30 horas frente a la sede diplomática marroquí, situada en la calle Anselm Turmeda, número 7, en Palma. Bajo el lema «Defendamos España. Todos con Ceuta y Melilla», los organizadores invitan a los asistentes a acudir portando la bandera de España como símbolo de apoyo a los ciudadanos de Ceuta y Melilla y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que trabajan en la vigilancia de las fronteras.

El cartel difundido en redes sociales anima además a compartir la convocatoria para favorecer una mayor participación. No obstante, hasta el momento no se ha identificado públicamente la organización convocante, ni se ha facilitado una previsión oficial sobre el número de asistentes que podrían acudir al acto.

La convocatoria se produce en un momento de especial atención sobre la crisis migratoria en Ceuta y Melilla. En las últimas semanas, el aumento de los intentos de entrada irregular ha vuelto a situar a ambas ciudades autónomas en el centro del debate político y social, reabriendo la discusión sobre el control de las fronteras españolas, la gestión de la inmigración irregular y la colaboración entre España y Marruecos.

El incremento de la presión migratoria ha provocado reacciones desde distintos ámbitos. Mientras algunas voces reclaman un refuerzo de la seguridad fronteriza y un mayor apoyo a las fuerzas desplegadas en la zona, otras organizaciones insisten en la necesidad de abordar el fenómeno desde una perspectiva de cooperación internacional y atención humanitaria.

La concentración prevista en Palma de Mallorca se suma a otras iniciativas similares convocadas en diferentes puntos de España como muestra de apoyo a Ceuta y Melilla. Los promotores consideran que la situación que atraviesan ambas ciudades requiere una mayor implicación institucional y una respuesta coordinada para afrontar el incremento de la presión migratoria.

Por el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre la organización del acto ni sobre la asistencia prevista. Tampoco las autoridades han informado de incidencias relacionadas con la convocatoria o de la adopción de medidas extraordinarias de seguridad, aunque este tipo de concentraciones suele desarrollarse bajo la supervisión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para garantizar el normal desarrollo de la movilización y el mantenimiento del orden público.

La convocatoria continúa difundiéndose a través de las redes sociales, donde sus promotores animan a los ciudadanos a participar en una concentración que pretende expresar su respaldo a Ceuta y Melilla y mostrar su preocupación por la evolución de la crisis migratoria en las fronteras españolas. Fuentes policiales consultadas por OKBALEARES han confirmado que esta convocatoria por redes está calando en la sociedad balear y que se espera un gran número de personas en la concentración.