Nuevo intento masivo de entrar a Melilla: la Policía frena un asalto por la frontera del Dique Sur

Las Fuerzas de Seguridad han tratado de impedir un asalto masivo a Melilla por el Dique Sur, el espigón portuario artificial que actúa como frontera física, terrestre y marítima entre España y Marruecos en el extremo sur de la ciudad autónoma.

Antes, ha logrado acceder a Melilla de forma irregular una quincena de inmigrantes en la segunda noche consecutiva de presión migratoria sobre la ciudad autónoma, con intentos en diferentes puntos del perímetro fronterizo, como ya sucediera este jueves.

Los migrantes han conseguido entrar a Melilla en una zona de la valla comprendida entre el cementerio musulmán y el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde han sido interceptados por numerosas patrullas de la Guardia Civil.

Posteriormente, los inmigrantes han permanecido tumbados en grupo en el arcén de la carretera de circunvalación, rodeados de agentes a uno y otro lado para evitar su huida.

La actuación ha sido observada en la distancia por algunos de los usuarios del CETI, que tenía sus puertas cerradas en ese momento de la noche, pasadas las nueve de la noche, informa Efe.

Fuentes policiales han informado de que este viernes se ha producido varios intentos de entrada por diferentes puntos del perímetro y el dique sur, al igual que la noche anterior, en una nueva noche de tensión y sirenas de los coches patrulla en la valla.

La pasada noche se produjeron un total de 130 entradas irregulares en Melilla, 84 de ellas de menores de edad, que han elevado a 260 el número de acogidos en los centros de protección de la ciudad, más del triple del límite máximo establecido en la declaración de contingencia migratoria.

La Delegación del Gobierno ha informado de que las fuerzas de seguridad marroquíes han abortado en la tarde de este viernes los intentos de entrada irregular de varios grupos de migrantes que han intentado aproximarse sin éxito a diferentes puntos del perímetro y la frontera de Melilla.