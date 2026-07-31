Italia, primer país que suspende Schengen con España tras la invasión de Ceuta por la pasividad del Gobierno

Giorgia Meloni lo advirtió ayer, que Italia no se iba a quedar de brazos cruzados ante el caos migratorio en Ceuta: Italia acaba de ordenar el cierre del espacio Schengen con España.

El Ministerio del Interior de Italia ha ordenado este viernes el cierre de las fronteras marítimas y aéreas con España. La decisión se toma tras la información más reciente recabada, analizada en particular por la Comisión de Inmigración y Seguridad de Fronteras, presidida esta mañana por el ministro italiano Matteo Piantedosi en el Ministerio del Interior. Asimismo, tras una conversación telefónica entre el ministro Piantedosi y su homólogo francés, Laurent Núñez, se acordó la posibilidad de reforzar los controles en la frontera terrestre entre ambos países, en el marco de los acuerdos de cooperación policial previamente firmados entre Francia e Italia.

El Gobierno italiano, liderado por Giorgia Meloni, anunció ayer que estaba valorando la suspensión temporal del Acuerdo de Schengen de libre circulación con España como respuesta a la avalancha migratoria que vive la ciudad autónoma de Ceuta. Fuentes de Palazzo Chigi confirmaban que se estaba considerando esta medida ante la entrada masiva e irregular de miles de inmigrantes en los últimos días, principalmente a nado desde Marruecos, que ha desbordado los recursos de la ciudad y está causando preocupación por posibles movimientos hacia otros países europeos.

En concreto, Meloni aseguraba anoche en sus redes que «las imágenes que llegan desde Ceuta son impresionantes y demuestran, una vez más, que la inmigración clandestina fuera de control representa una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas».

Informbade que se había reunido con el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, y que «Italia no se quedará de brazos cruzados. Estamos convocando a los organismos competentes, y al término de estas reuniones estamos preparados para intervenir también con instrumentos extraordinarios para defender las fronteras y la seguridad de los ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España».

Ademád de Italia, la ministra de Interior de Finlandia, Mari Rantanen, ha apoyado este viernes la propuesta de Georgia Meloni de excluir a España del espacio Schengen, que permite la libre circulación en los países de la UE, después de que hasta 49.000 marroquíes hayan asaltado Ceuta. Una decisión que desde Italia, su primera ministra italiana, Giorgia Meloni, está estudiando.

Rantanen ha criticado la falta de capacidad de España a la hora de proteger las fronteras del país frente a la ofensiva de inmigración ilegal protagonizada por Marruecos: «España ha fracasado por completo en la protección de la frontera exterior del espacio Schengen frente a la migración irregular. Esto no puede continuar. Todos los países europeos deben apoyar la propuesta de Meloni. Los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen».

Por su parte, el Gobierno de Francia ha reforzado los controles en la frontera con España tras la crisis migratoria registrada en Ceuta este jueves y que continúa durante la jornada del viernes. «Ante la situación constatada en el enclave de Ceuta, desde anoche he dado instrucciones para reforzar sin demora los controles en la frontera española», ha indicado el ministro del Interior galo, Laurent Nuñez, en un mensaje en redes sociales en respuesta a la crisis vivida en la ciudad autónoma.

Además, ha confirmado que las autoridades francesas han activado a las Fuerzas Fronterizas de Intervención Rápida para «realizar controles en profundidad».

(Noticia en elaboración)