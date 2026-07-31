El amistoso del Barcelona en Marruecos «parado» tras la invasión de Ceuta

El amistoso que disputará el Barcelona en Tánger (Marruecos) el próximo 15 de agosto ha quedado «parado» tras la crisis migratoria sucedida en la frontera entre Ceuta y el país africano con la invasión de miles de magrebíes a la Ciudad Autónoma. El anuncio oficial no se ha hecho realidad en estos días por la situación que se está viviendo durante las últimas horas en la frontera con Marruecos. El partido no corre peligro en estos momentos, pero está en el aire si la situación se alarga más de lo debido.

«En lo que respecta al área deportiva, la Junta Directiva está ultimando la celebración de un partido amistoso del primer equipo masculino el próximo 15 de agosto en Tánger (Marruecos), frente a un equipo local», señaló el Barcelona el pasado miércoles en su web oficial tras la celebración de la Junta Directiva.

Un acuerdo que era oficioso y en el que solamente faltaba el anuncio oficial con la hora del encuentro y el rival elegido para dicho amistoso. Pero ese anuncio oficial no llegó ayer jueves y tampoco lo hará este viernes. Tampoco se espera que se produzca en los próximos días. La situación ha quedado totalmente parada tras la invasión de miles y miles de magrebíes a Ceuta tras cruzar sin oposición la frontera entre Marruecos y España.

La crisis entre Marruecos y España es de gravedad extrema, y por lo tanto, no era el momento más adecuado para anunciar un partido amistoso en el país africano. El Barcelona tiene el acuerdo, que ya anunció en su web oficial, atado para jugar en Tánger. Pero seguirá muy atento a esta crisis migratoria para ver si puede seguir adelante con él o tiene que dar marcha atrás en los próximos días.