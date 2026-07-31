Más Madrid propone voluntarios contra los incendios mientras critica a Ayuso por los sueldos de los bomberos

Más Madrid ha presentado un Plan Regional Verde contra los incendios que han arrasado parte de la región, y su apuesta pasa por que sea un cuerpo de voluntarios el que se encargue de la prevención en los bosques durante el invierno. Una medida contradictoria, ya que la formación lleva meses exigiendo al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mejores salarios y reconocimiento profesional para los bomberos forestales.

Más Madrid ha convertido el sueldo y el reconocimiento profesional de los bomberos forestales en uno de sus principales argumentos contra el Gobierno regional. La formación reclama que la Comunidad aplique la Ley 5/2024, que busca unificar las condiciones laborales del colectivo en toda España, y acusa al Ejecutivo de Ayuso de mantener congelada su retribución.

La portavoz Manuela Bergerot ha llegado a censurar a Ayuso y a Vox por «negar el cambio climático» al hilo de esta reivindicación, presentándola como una de las causas de fondo de la falta de recursos del operativo.

Ese discurso choca frontalmente con el propio plan presentado por la formación. En el bloque de prevención, Más Madrid no plantea ampliar la plantilla remunerada para las tareas de limpieza y vigilancia forestal en invierno, sino crear un Cuerpo Regional de Voluntariado Forestal, coordinado con el Cuerpo de Bomberos, ayuntamientos y asociaciones. Es decir, la misma formación que exige pagar y reconocer mejor a quienes protegen el monte plantea que parte de ese trabajo lo asuman personas que no cobrarán por hacerlo.

El contraste no es puntual: el propio plan incluye, unos puntos antes, un Plan de Empleo para Zonas Rurales que sí promete salarios dignos para las labores de gestión forestal. Más Madrid aplica, por tanto, dos varas de medir dentro de un mismo documento: empleo remunerado para una parte de la prevención y voluntariado gratuito para otra, sin explicar el criterio que separa ambas soluciones.

La incoherencia da a la Comunidad un argumento sencillo para replicar a la formación de Bergerot cada vez que denuncie la precariedad del operativo autonómico. Si Más Madrid considera injusto que los bomberos forestales cobren poco por un trabajo de riesgo, resulta difícil sostener a la vez que otra parte de ese mismo trabajo —la prevención invernal— pueda descansar en manos de voluntarios sin remuneración. El propio plan de la formación es, en este punto, su principal contradicción.