Mohamed VI indulta a 1.788 presos en plena avalancha migratoria sobre Ceuta

El Rey de Marruecos, Mohamed VI, ha indultado con motivo de la Fiesta del Trono a 1.788 presos en plena avalancha migratoria sobre Ceuta, en la que han llegado más de 1.500 ilegales en los últimos 10 días. Este perdón, anunciado por el Ministerio de Justicia marroquí, afecta tanto a personas que permanecían en prisión como a otras que ya se encontraban en libertad, pero seguían cumpliendo parte de sus condenas.

Entre los beneficiarios figuran reclusos que han visto reducidas sus penas, otros que han sido puestos en libertad tras el perdón del tiempo restante de condena e incluso un preso condenado a muerte cuya pena ha sido conmutada, además de otro recluso que cumplía cadena perpetua y cuya condena también ha sido rebajada.

La concesión de indultos constituye una de las prerrogativas exclusivas del monarca marroquí y forma parte de las tradiciones institucionales del país. Cada año, coincidiendo con festividades nacionales o religiosas como la Fiesta del Trono, el Aid al Fitr o el Aid al Adha, Mohamed VI concede medidas de gracia a centenares o miles de condenados.

Oleadas de inmigrantes en Ceuta

La avalancha de inmigrantes ilegales que sufre Ceuta en los últimos días ha provocado una situación límite en cuanto a presión migratoria en la ciudad autónoma se refiere.

Según los datos facilitados por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la sobreocupación del área de menores es de un 2.400% y el número de inmigrantes ilegales que se encuentran fuera de los centros de estancia temporal para adultos es superior al número de inmigrantes que hay dentro de los mismos. La situación, tal y como ha asegurado Vivas, es de «absoluta emergencia humanitaria y social», motivo por el cual se ha pedido una actuación a través de un mando único que asegure una respuesta «enérgica, decidida e inmediata».

Las cifras oficiales incluyen más de 1.500 llegadas de inmigrantes en los últimos días y unas 300 personas que a diario consiguen entrar en Ceuta a través de la frontera. El Gobierno de Ceuta ha detallado que, sólo el miércoles, más de 800 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos y Argelia intentaron acceder de forma irregular a nado.

El Gobierno niega la emergencia nacional

Por otro lado, el Gobierno de Pedro Sánchez ha asegurado que no es posible atender a la petición del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, de declarar la emergencia de interés nacional, aunque la población de Ceuta, que cuenta con un total de 84.208 habitantes censados, haya recibido en 10 días 1.500 inmigrantes, el equivalente a un millón de ilegales en toda España y al 2% de la población en la ciudad.

Además, fuentes del Ministerio de Interior aseguran que desde el Gobierno se trabaja con «más recursos y efectivos» para garantizar tanto la «seguridad y el control migratorio» como la atención humanitaria necesaria con el fin de «que no se ponga en peligro ninguna vida humana en el mar». El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplazará a Ceuta mañana, a primera hora, para seguir la evolución de la situación.