David Uclés atribuye el terremoto de Granada a un mensaje de Lorca: «La tierra tiene memoria»

El escritor David Uclés, ganador del último Premio Nadal, ha aprovechado el terremoto de magnitud 4,8 que sacudió Granada este martes 18 de agosto, coincidiendo con el 90 aniversario del fusilamiento de Federico García Lorca, para lucirse con una de las reflexiones más sonrojantes de la temporada literaria. Según Uclés, el seísmo no fue una casualidad geológica sino una suerte de mensaje telúrico del poeta granadino: «La tierra tiene memoria y sin entierro se siente escarbá», escribió en sus redes sociales, donde añadió unos versos propios que coronan el despropósito: «En Granada la tierra no tiembla un dieciocho de agosto sin más. Lo hace porque Lorca yace todavía adentro y no se le encuentra».

Para Uclés, la actividad sísmica de la provincia de Granada, una de las zonas con mayor riesgo sísmico de España debido a su compleja tectónica, responde en realidad a la inquietud póstuma de Lorca. La placa Euroasiática y la placa Africana llevan millones de años chocando bajo la Península Ibérica, pero el premiado escritor ha encontrado una explicación alternativa y mucho más poética. Lástima que la geología, como la buena literatura, no funcione exactamente así.

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Como apuntó con precisión Carlos Martínez Gorriarán, pocas veces se ve reunida en tan poco espacio «una conjunción más exacta de mala literatura, cretinismo intelectual, estupidez ideológica y periodismo de Halloween». Una descripción que, en este caso, resulta tan exacta como cualquier escala de Richter.