Los ingenieros expertos instan a protegerse: «Detecté que mi teléfono se estaba comunicando de madrugada con un dominio que yo no conocía»

El teléfono móvil no descansa cuando lo hace su propietario. Esa es la advertencia de Antonio Domenech Picó, administrador de sistemas y fundador de la empresa Tecnidom. Según él, estos dispositivos mantienen actividad en segundo plano y establecen conexiones a internet durante la noche, mientras el usuario duerme y sin que este lo haya autorizado expresamente.

El especialista afirma haberlo comprobado en su propio terminal, donde observó un comportamiento que no esperaba: «Detecté que mi teléfono se estaba comunicando de madrugada con un dominio al cual yo no conocía». Un dominio es la dirección con la que se identifica un servidor en internet. Lo que describe, por tanto, es un intercambio de datos entre su móvil y un equipo remoto que no supo reconocer.

Una experiencia personal sin detalles técnicos

La información disponible sobre su intervención no precisa a qué dominio se conectaba el aparato, qué aplicación o servicio originaba esa comunicación ni qué datos se transmitían. Tampoco consta cómo hizo la comprobación ni durante cuánto tiempo. Su testimonio describe, por tanto, una experiencia individual. No permite saber con qué frecuencia ocurre lo mismo en otros teléfonos ni qué riesgo concreto supone en cada caso.

Domenech expuso estas observaciones en el programa Lo que viene, de COPE. Allí analizó los riesgos de ciberseguridad ligados a la actividad que los dispositivos conectados desarrollan sin intervención del usuario.

Más allá del teléfono

Según el administrador de sistemas, la falta de privacidad digital no se limita a los móviles. A su juicio, también afecta a otros aparatos presentes en muchos hogares, como los televisores inteligentes y los altavoces inteligentes, que suelen permanecer conectados a la red de forma continua.

La información disponible no recoge la versión de los fabricantes de estos dispositivos ni la de los desarrolladores de aplicaciones sobre las conexiones descritas.

Revisar permisos y apagar los equipos

Para reducir este tipo de tráfico no deseado, Domenech aconseja revisar con detenimiento los permisos concedidos a las aplicaciones. Pone el foco en los que dan acceso a la cámara, al micrófono y a la ubicación. El usuario concede estas autorizaciones, a menudo al instalar una aplicación, y puede modificarlas después desde los ajustes del teléfono.

Su segunda recomendación es más drástica: apagar los equipos manualmente, con su botón físico, cuando no se vayan a utilizar. «Es la única forma que tenemos 100% segura de que no estemos generando ningún tráfico», defendió.

Los consejos del especialista se dirigen tanto a quien utiliza el móvil de forma intensiva como a quien apenas lo toca por la noche. En su opinión, que el usuario no esté usando el aparato no significa que este haya dejado de comunicarse con el exterior.