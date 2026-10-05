Los expertos en peluquería coinciden: para hacer la transición al cabello gris lo más moderno son las mechas ‘greige’

El envejecimiento forma parte del ciclo natural del cabello y, con el paso del tiempo, la aparición de canas se convierte en una realidad para muchas personas. Aunque durante años teñirlas fue la opción más habitual, cada vez más mujeres buscan alternativas que permitan integrar el cabello gris de una manera gradual, natural y favorecedora gracias a las mechas greige.

Harpers Bazaar de Inglaterra explica que si llevas tiempo tiñéndote el cabello, la idea de cambiar de tono puede evocar imágenes de raíces grises poco naturales, colores apagados y contrastes poco favorecedores. Por ello, las mechas greige aparecen como una tendencia que ayuda a suavizar el contraste entre las canas y el cabello teñido. La clave está en trabajar diferentes tonalidades para conseguir una transición natural, luminosa y sofisticada, sin necesidad de recurrir a un cambio radical de color de un día para otro. Cuando existe una diferencia marcada entre las raíces plateadas y los largos teñidos, el crecimiento puede generar un contraste difícil de disimular. Las mechas greige ofrecen una alternativa para fundir ambas zonas mediante tonos neutros y fríos que aportan dimensión y reducen visualmente las líneas de crecimiento.

Qué son las mechas greige y para qué sirven

Además de facilitar el proceso, esta técnica permite mantener una apariencia cuidada mientras el cabello recupera paulatinamente su tonalidad natural. El resultado busca que las canas formen parte del conjunto, en lugar de convertirse en un elemento que haya que ocultar constantemente.

El término “greige” surge precisamente de la combinación de grey —gris— y beige, y se utiliza para describir una paleta neutra que puede adaptarse a diferentes bases de cabello. «Las mechas greige ofrecen el puente perfecto entre el gris y el rubio, brindando a quien las lleva un aspecto sofisticado pero natural que se puede adaptar y modificar según se desee» aseguran desde este medio.

En lugar de cubrir completamente las canas, esta técnica busca integrarlas con mechas en tonos fríos, ceniza, beige y plateados. De esta forma, se crea una transición más difuminada entre las raíces naturales y las zonas previamente teñidas.

La intensidad puede variar según el color de base, la cantidad de canas y el resultado deseado. Por eso, el diseño debe personalizarse en función de cada cabello.

Las características de las mechas greige

Integran las canas: una de sus principales características es que permiten incorporar los cabellos blancos y grises dentro del diseño de color, evitando que destaquen como una franja diferenciada.

Utilizan tonos neutros y fríos: el greige está entre el gris, el beige, el ceniza y los tonos plateados. Esta combinación evita un resultado excesivamente dorado y favorece una apariencia más natural.

Crean profundidad: al combinar diferentes intensidades de color, las mechas generan dimensión y movimiento. El cabello deja de verse como una superficie de un único tono.

Suavizan el crecimiento: al distribuir las mechas desde la raíz hacia los largos, se reduce el contraste entre el cabello nuevo y el cabello teñido. Esto resulta especialmente útil durante la transición hacia las canas.

Aportan luminosidad: los tonos beige y plateados estratégicamente colocados pueden iluminar determinadas zonas del rostro y dar una sensación de cabello más ligero.

Favorecen una transición gradual: no es necesario pasar inmediatamente de un cabello teñido a una melena completamente gris. Las mechas permiten avanzar hacia el tono natural de forma progresiva.

El paso a paso para lograr las mechas greige

Analizar el cabello: antes de comenzar, el colorista debe evaluar la base natural, el porcentaje de canas, los tintes anteriores y el estado de la fibra capilar. Definir el objetivo: es importante determinar cuánto cabello gris se quiere integrar y qué nivel de contraste existe entre las raíces y los largos. Diseñar las mechas: el profesional selecciona las zonas donde aplicará las mechas para crear una distribución equilibrada. Pueden combinarse diferentes grosores y técnicas para conseguir un resultado más natural. Aclarar determinadas secciones: cuando es necesario, algunas áreas se decoloran para alcanzar una base adecuada sobre la que posteriormente puedan aplicarse los tonos greige. Matizar: después de conseguir la altura de aclaración necesaria, se aplican tonalizadores en gamas grises, beige, ceniza o plateadas para neutralizar reflejos no deseados y conseguir el efecto característico del greige. Difuminar la transición: la zona cercana a la raíz se trabaja cuidadosamente para evitar líneas demasiado marcadas y conseguir un efecto degradado. Hidratar y acondicionar: después del proceso químico, es fundamental aplicar tratamientos que ayuden a mantener la fibra capilar hidratada, brillante y manejable. Revisar el resultado: finalmente, el colorista comprueba que las diferentes tonalidades estén correctamente integradas y realiza los ajustes necesarios.

Consejos para mantener las mechas greige