Este lunes 16 de noviembre, la primera edición de MasterChef Celebrity Legends ha llegado a su fin en TVE con María Escoté, Florentino Fernández, Santiago Segura y Edu Soto como finalistas. El concurso culinario de la televisión pública que reúne a personajes famosos que ya habían pasado por sus cocinas, ha dictaminado, por segunda vez en la historia del talent, que sean dos los vencedores.

Los finalistas se han enfrentado primero a una de las pruebas clásicas y legendarias del programa: Seguir al chef. En esta ocasión, replicaron una secuencia de cuatro platos del chef argentino afincado en Francia Mauro Colagreco (tres estrellas Michelin). Él les explicará su elaboración paso a paso, en una privilegiada clase magistral que impartirá al ritmo de una cocina profesional. Este reto, al final, lo ganó Santiago Segura, lo que le posicionó como primer finalista para el duelo final.

El último destino de esta temporada será el restaurante Aponiente del chef Ángel León en El Puerto de Santa María (Cádiz), galardonado con tres estrellas Michelin y una estrella Verde Sostenible. Su respeto por el océano y su capacidad de innovación le han llevado a desarrollar varios proyectos vinculados a la conservación y la pesca sostenible. El talent celebró su compromiso y su gastronomía con esta importante prueba, en la que los finalistas se sumergieron por completo en su universo con un menú de seis platos, que degustaron 12 chefs de los mejores restaurantes de Andalucía. Una prueba realizada gracias a la colaboración de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía que, finalmente, ganó Florentino Fernández.

Para conseguir alzarse con la victoria, los duelistas, Santiago y Florentino, crearon y elaboraron un menú completo, compuesto de entrante, plato principal y postre. Para catar los platos y escoger al vencedor, el jurado contó con la ayuda de dos grandes chefs: Toño Pérez (tres estrellas Michelin) y el peruano Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, cuyo restaurante ha sido reconocido como el mejor del mundo según la lista The World’s 50 Best Restaurants.

Al final no hubo un solo ganador, sino dos, algo que también ocurrió en MasterChef Celebrity 2021, cuando Juanma Castaño y Miki Nadal se hicieron con el primer premio.