Paz Vega estalla en lágrimas en ‘MasterChef’ al recordar su separación de Orson Salazar: «He transformado una tragedia»

La despedida de Paz Vega de MasterChef Celebrity Legends ha dejado uno de los momentos más emotivos de esta edición. La actriz sevillana se ha quedado a las puertas de la gran final, pero su salida de las cocinas de RTVE ha estado muy lejos de ser una derrota más. Entre lágrimas, abrazos y palabras de agradecimiento, la intérprete ha reconocido que el concurso ha supuesto mucho más que un reto televisivo: ha sido una auténtica terapia en uno de los periodos más complicados de su vida. Una experiencia que llegó en un momento especialmente delicado, apenas unas semanas después de que se hiciera pública su separación de Orson Salazar, con quien ha compartido 25 años de relación y tiene tres hijos en común: Orson, Ava y Lenon.

«Gracias, MasterChef, os llevo en el corazón», ha expresado la actriz, que no ha podido contener la emoción al despedirse de sus compañeros. Sus palabras han permitido entender hasta qué punto el programa ha sido importante durante estos últimos meses, en los que ha tenido que afrontar una profunda transformación personal y también profesional. «No sabéis lo que habéis supuesto para mí estos meses. Me habéis ayudado a transitar a otro lugar y os lo agradeceré siempre», ha reconocido ante el resto de aspirantes. Y ha resumido lo que ha significado esta aventura con una confesión especialmente reveladora: «He disfrutado muchísimo y he transformado una tragedia en diversión, terapia, risas y desahogo. Me llevo un nuevo comienzo, muy sólido además».

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La participación de Paz Vega en MasterChef Celebrity Legends estuvo marcada desde el principio por las circunstancias personales que atravesaba. El pasado 18 de abril de 2026, su agencia de representación, Meraki Agents, confirmó a que la actriz y Orson Salazar habían decidido poner fin a su matrimonio después de 25 años juntos. Una noticia que sorprendió especialmente por la discreción con la que ambos habían llevado siempre su vida familiar. La protagonista de Lucía y el sexo reconoció entonces que estaba viviendo «un momento difícil» y pidió respeto para su intimidad y la de sus hijos.

La ruptura suponía, además, un cambio importante en otros ámbitos de su vida. Orson Salazar no había sido únicamente su pareja sentimental, sino también su representante y gestor, encargado durante buena parte de su trayectoria de cuestiones contractuales y económicas relacionadas con su carrera. De esta manera, la separación abría una nueva etapa para la actriz en diferentes aspectos de su vida, obligada a reorganizar tanto su entorno personal como su estructura profesional.

Y apenas 15 días después de que se conociera públicamente la ruptura, el 4 de mayo, Paz Vega comenzó las grabaciones de MasterChef Celebrity Legends. La actriz regresaba así a un formato que ya conocía muy bien, después de haber quedado subcampeona en la tercera edición del concurso, en 2018. Esta vez, sin embargo, su regreso tenía un significado diferente. La convivencia con otros rostros conocidos, las pruebas culinarias y las exigencias de cada programa se convirtieron en una vía de escape en medio de un momento de incertidumbre. Ella misma ha explicado que encontró en sus compañeros el apoyo y la energía que necesitaba para afrontar aquellos meses.

La emoción de su despedida también tuvo mucho que ver con los vínculos que ha construido durante el concurso. «Ha sido la bomba porque la fuerza que me faltaba me la daban mis compañeros. Siempre he tenido una palabra, un abrazo, un consejo, un ánimo», ha señalado. Una reflexión con la que ha querido poner en valor la importancia de sentirse acompañada cuando las circunstancias personales no son las mejores. «He aprendido que dentro de la fragilidad uno puede seguir, pero sobre todo si tienes gente maravillosa a tu alrededor», ha añadido.

Santiago Segura: «Ha tenido mala suerte»

Uno de los momentos más especiales de la noche lo ha protagonizado Santiago Segura, que ha querido dedicarle unas palabras y tener un detalle con ella. El cineasta, que ya había coincidido con Paz en anteriores ediciones del programa, ha reconocido el cariño que siente por la actriz y ha hecho referencia a la difícil etapa personal que ha atravesado. «Hay una persona en este concurso que la quiero muchísimo. Estuvo en mi edición y es una persona que es muy trabajadora y tiene un gran corazón. Antes la quería, pero ahora la adoro», ha confesado.

Su gesto ha ido todavía más allá. Santiago ha decidido regalarle a Paz el viaje a Jordania que había conseguido como recompensa en una de las pruebas, una sorpresa que la actriz ha recibido con especial emoción. «Ha tenido la mala suerte de que le han pasado cosas a nivel personal, que ha pasado una mala época y yo creo que me hace tan feliz darle unas vacaciones para que se vaya a Jordania», ha explicado. El director también ha querido incluir a Edu Soto en el regalo, comprometiéndose a pagar de su bolsillo el viaje del humorista, tal y como le había prometido.