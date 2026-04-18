Paz Vega y Orson Salazar se separan tras 25 años, ella lo adelantó: “Hace mucho que dejé de oír mi corazón”

Paz Vega, una de nuestras actrices más internacionales, ha decidido poner fin a su matrimonio con el empresario Orson Salazar. La pareja tiene tres hijos en común: Orson Jr., de 19 años, Ava, de casi 17, y Lenon, de 15. Después de mucho tiempo de especulaciones y de varios rumores, parece que la noticia se ha confirmado. Las sospechas comenzaron a surgir a partir de unas publicaciones en las redes sociales de la actriz y eso fue lo que hizo saltar las alarmas.

Desde tiempo atrás, Paz Vega y su marido eran el tándem empresarial perfecto y es que él ejercía de su mánager. Hace unos días se conocía la noticia de que cambiaba de representación, dejando su carrera en manos de Meraki Agents, agencia que cuenta con rostros como Juana Acosta, Manuela Velasco o Belén Écija, entre otros. Eso nos iba dejando una pista de que la ruptura profesional con su pareja era definitiva. En el mensaje compartido por la actriz en las redes sociales, celebraba la incorporación con visible entusiasmo y expresaba: «Feliz de vivir con vosotros esta nueva etapa”.

Nacido en Caracas, Venezuela, Orson Salazar cuenta con su propia empresa de eventos de cine, donde también ejercía de representante y se dedicaba a montar algunas de las fiestas más importantes de este país, como la que se hace después de los premios Goya. Parece que todo era de color de rosa, pero se comentaba que la fortuna que había entre ambos estaba envenenada.

La pareja se conoció en 2002, mismo año en el que la intérprete ganaba el premio Goya a actriz revelación y, cuando ella hablaba sobre él, se desenvolvía en halagos. Es más, en una de las entrevistas que Bertín Osborne le hizo en su programa, confesó: «Fue él el que me lo puso difícil y me lo tuve que trabajar». La sombra de las deudas comenzó a surgir en enero de 2013, cuando fue condenada a pagar 3.815 euros a una comunidad de vecinos en Sevilla por impago de 18 mensualidades de un dúplex. Cuando todo parecía olvidado, la Agencia Tributaria hacía pública una deuda mucho mayor, en 2017, que supera los dos millones de euros. Esta, en concreto, se encuentra asociada a ella y sus empresas, gestionadas junto a su marido, Orson Salazar.

Según han confirmado en el programa Fiesta, la actriz comenzó a preocuparse, ya que se dio cuenta de que había «movimientos económicos sospechosos». No es ninguna novedad, porque según nos informan fuentes cercanas, «su marido le estaba arrastrando con sus deudas y por eso tienen que vivir en República Dominicana».

Ha llegado un tiempo que muchos se lo veían venir por los mensajes que Paz Vega publicaba en sus redes sociales como: «Qué difícil es asumir lo que has intentado negar tanto tiempo. Darte cuenta de que el aire corre en tu contra y que cada día estás más cerca de ese lugar donde reina el olvido y la melancolía de lo que pudo ser. Es duro mirar cara a cara a ese futuro que ya es presente con los ojos vacíos de ilusión por un nuevo amanecer. Me subí al tren equivocado, y cuando quise bajarme ya era tarde, estaba lejos, muy lejos. Y caminar de vuelta lo andado no era una opción. Ya no hay trenes ni caminos que me lleven a donde algún día, siendo niña, soñé… Pero ya hace mucho que dejé de soñar y de oír el latido de mi corazón. Sólo hay ruido y me ahogo en él. Necesito silencio».

Ahora llega un momento complicado para Paz Vega, puesto que no sólo se enfrenta a la Agencia Tributaria, sino que le toca afrontar un divorcio que no va a ser sencillo.