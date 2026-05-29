Se desvelan los invitados VIP a la boda de Taylor Swift: Gigi Hadid, Selena Gómez y el ex al que abandonó en vacaciones

Se acerca una de las grandes bodas del año y es que todo apunta a que, el próximo 3 de julio, Taylor Swift y Travis Kelce podrían darse el “sí quiero”. Esta fecha no sería casual y es que la cantante norteamericana es conocida por sus grandes fiestas del 4 de julio, por lo que muchos creen que uniría su boda con uno de los momentos más especiales para los estadounidenses, que este año, además, celebra el 250 aniversario del país. Mientras que en 2025 la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez dio mucho de qué hablar, la de la artista va camino de convertirse en otro de los grandes acontecimientos sociales. Hace unas semanas se filtró la posible localización y ahora toca hablar sobre los invitados.

Tras comprometerse en 2025, la pareja estaría organizando toda la celebración en la más estricta confidencialidad, aunque parece que ya se han escapado algunos detalles. Puede que sea intencionado o puede que no, pero está claro que la exclusividad y el secretismo serán la gran vestimenta de ese día. Con las amplias relaciones que tiene la cantante, está claro que los perfiles que ocuparán los asientos de la boda no van a ser precisamente discretos.

Además de familiares y amigos cercanos, la lista de nombres que ha ido sonando incluye actrices, modelos, cantantes e incluso algún exnovio, según recogen medios como Page Six.

Selena Gómez y Benny Blanco, entre los grandes nombres

Estos dos nombres no son ninguna sorpresa y es que Selena Gomez mantiene una larga amistad con Taylor Swift. Es más, la artista fue una de las asistentes destacadas a la boda de Selena Gómez con Benny Blanco y compartió imágenes del momento en redes sociales. La protagonista de Sólo asesinatos en el edificio ha sido uno de los mayores apoyos de Swift durante los últimos años, especialmente durante toda la polémica relacionada con los derechos de su música y el enfrentamiento con Scooter Braun. Además, esta aparición conjunta podría servir para comprobar cuál es la verdadera situación de la pareja, después de los rumores de crisis que han circulado durante los últimos meses.

Zoë Kravitz y la posible presencia de Harry Styles, el ex de Taylor Swift

Zoë Kravitz siempre ha presumido de formar parte del círculo más íntimo de Taylor Swift. Pero aquí aparece uno de los detalles más comentados. Según varios rumores en redes sociales y medios estadounidenses, el posible acompañante de la actriz podría ser Harry Styles, prometido de esta y exnovio de la cantante. Recordemos que ambos mantuvieron una breve relación en 2013 que terminó tras unas accidentadas vacaciones en las Islas Vírgenes. Aunque la ruptura estuvo rodeada de rumores sobre supuestas diferencias entre ambos, aquel romance inspiró temas tan conocidos como Style o Out of the Woods.

Ed Sheeran, uno de sus amigos más fieles

Ed Sheeran tampoco faltaría a una fecha tan señalada y es algo completamente lógico. Aunque no se dejan ver juntos constantemente, cada vez que coinciden queda claro que mantienen una amistad muy estrecha. Su relación comenzó a consolidarse durante la gira Red de Taylor Swift, cuando el intérprete de Shape of You fue uno de sus teloneros. Compartieron conciertos, vuelos y prácticamente el día a día durante meses. «Vivía en Nashville y ella también. Volábamos juntos a los conciertos. Pasé casi todos los días con ella durante unos seis meses», contó el cantante en una entrevista.

Cara Delevingne, su escudera más fiel

En muchas ocasiones, Cara Delevingne ha dejado claro que es «muy amiga de sus amigas». Ambas se conocieron durante el desfile de Victoria’s Secret de 2013 y desde entonces mantienen una estrecha amistad. De hecho, la modelo británica llegó a definir a Swift como «una de las personas más graciosas e inteligentes» que ha conocido. Además, dejó una frase que muchos interpretaron como una advertencia elegante: «Mucha gente puede reírse de ella fácilmente, pero ella puede destrozar a mucha gente de una manera muy dura».

Gigi Hadid… ¿Dama de honor de Taylor Swift?

Gigi Hadid siempre ha pertenecido al círculo más cercano de Taylor Swift y, según varias informaciones publicadas por medios estadounidenses, podría convertirse incluso en una de sus damas de honor. Ambas se conocieron hace años y desde entonces mantienen una relación muy estrecha. La cantante ha llegado a definir a Gigi como una de sus grandes consejeras y la modelo también ha tenido detalles muy especiales con ella, como regalarle un anillo de amistad personalizado.