‘Off Campus’ la nueva serie que todos los adolescentes deberían ver: pone fin a romantizar la toxicidad en las relaciones

El séptimo arte lo lleva haciendo desde la década de los 80 y por eso no es de extrañar que, con el auge del vídeo bajo demanda, las principales plataformas apuesten por la adaptación de los fenómenos superventas juveniles. Dichas versiones audiovisuales no suelen reinventar su fórmula ni, seamos sinceros, representar un ejercicio enriquecedor ficcional más allá de su pretensión de ser un mero entretenimiento. Sin embargo, hace poco se estrenó en el servicio de streaming de Amazon un ejemplo paradigmático que rompe los clichés tóxicos tradicionales de los young adult adolescentes: Off Campus ya es una de las series más vistas de Prime Video.

La primera temporada ya está disponible de manera íntegra en la marca propiedad de Jeff Bezos. Amazon MGM lanzó simultáneamente los ocho capítulos de Off Campus el pasado 13 de mayo. Ahora, sólo dos semanas después, la ficción creada por Louisa Levy supera a fenómenos televisivos como el final de The Boys o La casa de los espíritus y sólo el Spider-Noir de Nicolas Cage consigue, de momento, superarla. La confianza del estudio es total y antes de su emisión, la plataforma ya la había renovado para una segunda temporada.

¿De qué trata ‘Off Campus’?

El punto de partida argumental de Off Campus no esconde el tópico de «chica conoce chico», aunque es en su desarrollo donde marca la diferencia sustancial con otras series de este tipo:

Hannah Wells (Ella Bright) es una brillante estudiante de música que, mientras lidia con sus traumas del pasado, encuentra en su camino a Garret Graham (Belmont Cameli), el carismático capitán de hockey de la universidad. Él necesita mejorar sus notas y ella, buscar llamar la atención del chico que le gusta. Así que ambos firman un pacto de colaboración que comienza a complicarse cuando empiezan a sentir algo real entre ellos.

La premisa parte del arquetipo de las relaciones falsas que terminan convirtiéndose en algo real, como sucede en el clásico de Shakespeare, La fierecilla domada, o en su adaptación de finales de los 90, 10 razones para odiarte. Lo que se inicia como algo frío y calculado se vuelve pasional, demostrando cómo los sentimientos humanos no pueden fingirse, contenerse ni amoldarse a acuerdos tácitos o contractuales.

Acompañando a Bright y Cameli, el elenco secundario Off Campus se completa con Mika Abdalla, Josh Heuston, Stephen Kalyn, Antonio Cipriano, Jalen Thomas Brooks, Riley Davis, Khobe Clarke y Steve Howey.

Un enfoque moderno, con madurez emocional

La primera temporada adapta el libro inicial de la saga, The Deal (en España, Prohibido enamorarse). Separada de otras series de su temática, Off Campus es diferente porque presenta una masculinidad comunicativa, esquivando el cliché del deportista frío que no expresa sus emociones o ese punto de «sanación compartida» sin que ninguno de los dos sea el que salva al otro.

La segunda temporada partirá del argumento de The Score (El juego) y Amazon planea estrenarla a mediados de 2027.