Hoy en Prime Video: la comedia española que reventó los cines de todo el país ya se puede ver online en streaming

El terreno de la exhibición cinematográfica no vive su mejor momento. La crisis de asistencia al patio de butacas se aceleró a raíz de la pandemia, conviviendo con el auge del streaming como principal motor de cambio en el paradigma del consumo audiovisual. Pero incluso bajo una perspectiva tan decadente, la taquilla muestra síntomas de esperanza. Sin irnos demasiado lejos, el cine patrio de los seis meses que llevamos del 2026, nos ha regalado dos alegrías económicas dentro de la cartelera. La primera es, claro está, Torrente presidente. La segunda ha sido la sorprendente adaptación fílmica de una de las sitcom más exitosas y longevas de la televisión reciente: Prime Video acaba de estrenar la película de Aída.

Ningún largometraje español ni internacional puede competir con el regreso de Santiago Segura a su saga predilecta. La sexta entrega del zafio detective ha logrado recaudar 32 millones de euros y, para hacernos una idea de la dimensión que eso supone, basta decir que otras apuestas como Michael o Avatar: Fuego y ceniza, ni siquiera se le han acercado dentro de la repercusión económica de nuestras fronteras. Pero fuera de ese caso extremo, también existen ejemplos que, bajo apuestas atrevidas, representan del mismo modo fenómenos de gran calado financiero para sus estudios y distribuidoras.

Ese es precisamente el caso de Mediaset España, Sony Pictures y Prime Video con la película metatelevisiva de Aída. Un producto de propuesta singular cuyo original punto de partida ha obtenido una gran respuesta en las salas de cine nacionales. Aída y vuelta ha recaudado en la taquilla 5,3 millones de euros, superando los 700.000 espectadores y demostrando por el camino que se puede aprovechar la base fan de una IP aportando una buena dosis de creatividad cómica para reflexionar sobre los límites del humor.

Prime Video estrena la película de ‘Aída’

La plataforma de Amazon la estrenó el pasado 22 de mayo. Desde entonces, el filme, escrito dirigido y coprotagonizado por Paco León se ha medido de tú a tú con otras producciones de gran calado que el terminal posee en su catálogo.

Ahora mismo, en el top 10 de contenido más visto de Prime Video, la película de Aída ocupa el segundo lugar. Por delante tiene a Jack Ryan: Guerra encubierta, aunque lo que de verdad llama la atención es cómo ha conseguido superar a otras alternativas del ranking, como La sustancia, Ruta de escape, Zeta o Marty Supreme.

El argumento de Aída y vuelta gira en torno al rodaje de un nuevo capítulo de la serie. Jugando con la estrecha frontera entre la ficción y el documental, la cinta tiene a los propios actores interpretándose a sí mismos, tratando temas como los cambios sociales del país o cómo la comedia políticamente incorrecta del serial original se vería en la actualidad. Todo ello en un contexto nostálgico que ayuda a despedir definitivamente la historia de sus personajes.

¿Quién aparece del reparto original?

Prácticamente todos los actores originales regresan a sus personajes y para hacer de sí mismos. Carmen Machi (Aída), Paco León (Luisma), Mariano Peña (Mauricio), Miren Ibarguren (Soraya), Pepe Viyuela (Chema), Eduardo Casanova (Fidel), Secun de la Rosa (Toni), Melani Olivares (Paz) y David Castillo (Jonathan) son algunos de los intérpretes que vuelven, una década después, a encarnar sus exitosos roles.

La ausencia más destacada es la de Ana Polvorosa (La Lore), quien decidió no estar en el proyecto.