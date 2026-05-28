Tráiler final de ‘El día de la revelación’ de Steven Spielberg: «Tendremos que aceptar que no hemos estado solos»

La relación del rey Midas de Hollywood con el contacto extraterrestre ha tenido diferentes etapas. La primera fue amistosa, como la presencia del adorable ET. o la enigmática aparición de las naves de Encuentros en la tercera fase. Otras, en cambio, fueron bélicas, como la llegada de La guerra de los mundos. Ahora, tendremos que esperar unas dos semanas para conocer si en El día de la revelación, Steven Spielberg nos muestra a unos invasores horribles o si nada puede dar más miedo que la propia raza humana. Al último tráiler de la cinta no le basta con mostrarnos el material de la misma. El propio director aparece en una entrevista integrada para verbalizar un pensamiento sincero sobre el tema central de su nueva historia: no estamos solos en el universo.

Universal Pictures ya nos había mostrado algunos avances promocionales de la película. Estos mostraban la atmósfera de un cineasta otrora, alejado de unas últimas acometidas fílmicas un tanto descafeinadas. Porque aparte de volver a ver a los protagonistas interpretados por Emily Blunt, Josh O’Connor y Colin Firth, en la última acción de marketing del estudio, El día de la Revelación se ha centrado en ser casi un ejercicio de divulgación y contacto alienígena transmitido por la palabra y presencia de un Spielberg que suena como una voz en off a lo largo del tráiler. El dilema central del guion de David Koepp (Parque Jurásico) es tan sencillo como impactante: ¿cómo reaccionarían 7.000 millones de personas si alguien les demostrase que no son la única especie inteligente del universo?

Créetelo cuando lo veas. Compra ya tus entradas. #ElDíaDeLaRevelación, exclusivamente en cines 12.06.26. pic.twitter.com/7IJAPZXL4L — Universal Pictures (@Universal_Spain) May 27, 2026

‘El día de la revelación’ de Spielberg: sinopsis y reparto

Por lo que sabemos, la trama sigue a Daniel Kellner (Josh O’Connor) y Margaret Fairchild (Emily Blunt), dos adultos con un pasado marcado por un extraño trauma sucedido en su infancia. Su intento de contar la verdad sobre la existencia demostrable de alienígenas desencadenará una carrera contrarreloj y persecución mundial por parte de las autoridades, quienes buscarán silenciarlos a toda costa.

Junto al villano principal, encarnado por el ganador del Oscar Firth, el elenco secundario del largometraje se completa con la presencia de Eve Hewson (Jay Kelly), Colman Domingo (Euphoria), Wyatt Russell (Thunderbolts), Elizabeth Marvel (Homeland), Henry Lloyd Hughes (Killing Eve), Jim Parrack (Corazones de acero) y Michael Gaston (Daredevil: Born Again), entre otros.

Además de volver a contar con Koepp como socio en el libreto, en El día de la revelación Spielberg recupera la presencia de su director de fotografía por antonomasia, Janusz Kaminski, responsable, entre otras, de Salvar al Soldado Ryan o Los Fabelman, el anterior trabajo del realizador.

Las primeras críticas son esperanzadoras

Algunos medios especializados y críticos ya han podido ver los pases previos al preestreno de la película y los resultados son esperanzadores. Una de las frases más llamativas que resuenan entre los comentarios es que esta es «la mejor obra de Spielberg en los últimos 20 años».

Por ejemplo, Drew Taylor de The Wrap la calificó de «emocionante, divertida y profundamente emotiva». Por otro lado, Jim Hemphill de IndieWire aseguró que era una cinta con un «Spielberg de primer nivel».

El día de la revelación llegará a los cines el próximo 12 de junio.