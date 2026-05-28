Spielberg da su opinión sobre la IA en el cine: «No la usen como la última palabra en nada creativo»

La inteligencia artificial ya está presente en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. Pero es en el ámbito artístico donde la innovadora tecnología está despertando un intenso debate: ¿estamos ante la democratización definitiva del arte o ante el fin del mismo tal y como lo conocemos? Las herramientas de creación avanzan a pasos agigantados, mejorando a un ritmo exponencial la capacidad para recrear con pasmosa exactitud rostros, voces y efectos especiales. Ahora, uno de los principales cineastas del séptimo arte contemporáneo ha entrado al trapo para abordar el uso de los algoritmos inteligentes. Steven Spielberg no cree que la IA pueda sustituir el alma creadora del ser humano.

El rey Midas de Hollywood se encuentra en plena promoción de su última película, El día de la revelación. Su regreso al terreno de la ciencia ficción llega en un momento de profundo cambio dentro de la industria. Robert Zemeckis utilizó una herramienta de inteligencia artificial para rejuvenecer en tiempo real a sus actores en Here, mientras que en The Brutalist, el editor mejoró mediante una aplicación de sonido generativo el acento húngaro de Adrien Brody y Felicity Jones para la colosal The Brutalist. Spielberg, como cualquier autor de la industria, sabe que la IA ha llegado para quedarse. En la mayoría de los ámbitos de la vida, no se puede ir en contra del progreso. Sin embargo, el arte representa una excepción vital que, de una forma casi antropológica, cerciora nuestra pasión por contar y escuchar historias. Por ejemplo, el CGI (imágenes generadas por ordenador) debería permitir a estas alturas que todos los escenarios fueran generados por una máquina sin que, como espectadores, nos sintiésemos extrañados o distanciados de la narrativa. En cambio, las técnicas mixtas con decorados reales y la artesanía siguen siendo una decisión apreciada por el público y con –en términos generales– mejores resultados en la ejecución final de los proyectos.

Por eso, cuando Spielberg habla de la IA reconoce la capacidad de la misma para ahorrar tiempo en ciertos procesos. No obstante, en un reciente podcast ha sido claro con el desempeño de la misma en las tomas de decisiones finales de los ejercicios creativos: no puede ser la última palabra en «nada creativo».

Spielberg opina de la IA: «No hay ningún sustituto para el alma»

El hombre que nos regaló A.I. Inteligencia Artificial hace ya más de un cuarto de siglo, acudió al podcast IMO with Michelle Obama & Craig Robinson para reflexionar sobre el controvertido tema, asegurando que todavía quiere tener un poco de tiempo para emitir una valoración definitiva.

«Si la IA quiere ayudarme a encontrar localizaciones, genial. Nos ahorra mucho trabajo de campo», le comenzaba explicando el oscarizado cineasta a la ex primera dama, Michelle Obama, y a su hermano, Craig. Tras ello, su opinión apeló al contexto humanista y a la imposibilidad de sustituir la esencia inventiva de las personas:

«No creo que haya ningún sustituto para el alma. No creo que sea un algoritmo que se pueda inventar… No me digan que no tengo al antagonista adecuado en esta historia, no me digan cómo escribir mis diálogos, no me digan dónde tiene que ir la cámara… (…) Usen la IA como una herramienta, pero no la usen como la última palabra en nada creativo».

¿Cuándo se estrena ‘El día de la revelación’?

El día de la revelación está protagonizado por Emily Blunt, Josh O’Connor y Colin Firth. Llegará a los cines de todo el mundo el próximo 12 de junio.