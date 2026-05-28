Va a haber colas en Lidl a partir de mañana, 29 de mayo, por la tabla de flexiones por 9,99€ para ponerte en forma sin salir de casa

Este viernes 29 de mayo muchos clientes de Lidl tienen ya una parada obligatoria marcada en su visita al supermercado. La cadena alemana pone a la venta una tabla de flexiones de la marca Crivit por solo 9,99 euros y todo apunta a que volverá a convertirse en uno de esos productos que desaparecen de las estanterías en pocas horas. No es la primera vez que ocurre con los artículos deportivos de Lidl, especialmente cuando llegan opciones económicas pensadas para entrenar en casa justo antes del verano. Y viendo el precio y lo que ofrece este accesorio, todo apunta a que las colas para hacerse con él serán inevitables.

La tabla de flexiones está pensada para aqueleos que quieren hacer ejercicio sin apuntarse al gimnasio y sin gastar demasiado dinero. El sistema incluye varias posiciones señaladas con colores para trabajar distintas zonas del cuerpo, como pecho, hombros, espalda o brazos, simplemente cambiando la colocación de las asas. Todo ello usando el propio peso corporal, algo que cada vez convence más a quienes prefieren entrenar desde casa con rutinas rápidas y sencillas. Además, el aparato es plegable y ocupa poco espacio, así que puede guardarse fácilmente debajo de una cama o en cualquier armario cuando no se utiliza.

El gran reclamo vuelve a ser el precio. Por menos de 10 euros, Lidl ofrece un accesorio que suele encontrarse por cantidades bastante más altas en internet o en tiendas especializadas. Una fórmula que lleva años funcionando en la sección de bazar de la cadena alemana. Cada vez que aparece un producto relacionado con deporte, cocina o pequeños electrodomésticos, muchos clientes acuden casi a la carrera porque saben que las unidades suelen durar muy poco. Y cuando se trata de artículos pensados para ponerse en forma antes del verano, el interés todavía es mayor.

Lidl arrasa con este artículo

En los últimos años, entrenar en casa se ha convertido en una costumbre para miles de personas. Ya no hace falta tener máquinas grandes ni montar un gimnasio completo para mantenerse activo. Por eso productos como esta tabla de flexiones están ganando tanta popularidad, pues permiten hacer diferentes ejercicios de fuerza con un solo accesorio y sin complicaciones. Además, mucha gente busca precisamente eso, algo sencillo que anime a moverse unos minutos al día sin depender de horarios ni desplazamientos.

La marca Crivit, que Lidl utiliza para su gama deportiva, lleva tiempo acumulando seguidores gracias a sus lanzamientos baratos y prácticos. Desde esterillas hasta mancuernas, pasando por ropa deportiva o bicicletas estáticas, muchos de sus productos terminan agotándose rápidamente tras salir a la venta. De hecho, hay compradores habituales que revisan cada semana los nuevos folletos del supermercado para localizar este tipo de oportunidades antes que nadie. Y todo apunta a que esta tabla de flexiones será uno de los artículos estrella de la semana. Otro detalle importante es que estas promociones suelen estar disponibles por tiempo limitado y con pocas unidades en algunos establecimientos, por lo que si quieres hacerte con ella no debes tardar demasiado.