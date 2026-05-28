Toni Nadal (65 años): «Quien se siente especial por saber hacer una cosa bien, o incluso muy bien, tiene una condición que es incuestionable: es especialmente tonto»

El exentrenador y tío de Rafa Nadal, Toni Nadal, explicó cómo el que fuera tenista consiguió desarmar el ego, recordando que la disciplina es solo fruto del trabajo. «Para que alguien se sienta especial, se tiene que dar una condición indispensable y es que se sienta especialmente tonto».

Toni también habló de luchar incluso en los momentos más difíciles, poniendo de ejemplo una lección que inculcó a su sobrino: «Yo le decía que cuando las cosas fueran mal, cuando estuviera cerca de perder, siguiera luchando. Que lo más normal era perder, pero que algún día le daría la vuelta y justificaría todos esos otros días».

Asimismo, recordó el papel del compromiso y de la autoexigencia como motor del rendimiento: «Cuando era más pequeño, Rafa ya era un tipo exigente. Pero intenté que esa exigencia se volviera autoexigencia. Lo único que no le hacía era reírle las gracias. Yo le decía: ‘Esta es mi opinión, haz lo que consideres oportuno’. Él lo aceptó bien».

Así habló en una edición del Sports Summit Madrid, donde se reunieron más de 5.000 profesionales, 200 marcas, 120 empresas, cinco comunidades autónomas y Argentina como país invitado, y en la que el balear ofreció una ‘masterclass’ sobre deporte y vida.

El éxito según Toni Nadal

Sobre cómo alcanzar el éxito, Nadal aseveró que «siempre consideré que lo que nos daría más opciones de éxito es desarrollar bien el carácter. Entendí que teníamos que prepararnos para la dificultad, y eso se hace fortaleciendo el carácter. Eso lo hice tensando, a veces, más de la cuenta la cuerda, pero en general va bien».

Pero sobre todo, el exentrenador del, para muchos, mejor deportista español de todos los tiempos, dio la clave para ganar. «El deporte es competición, es superar al rival. Pero para superar al rival, lo primero es superarte a ti mismo. En la vida, una de las cosas que nos diferencia como seres humanos es la capacidad de ilusionarnos».