Almeida, con OKDIARIO antes de la final de la Conference: «Hoy el Rayo es el primer equipo de Madrid»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no ha querido perderse esta final histórica del Rayo Vallecano. Por primera vez en sus 102 años de vida, los de Vallecas jugarán una final europea. Leipzig será el escenario de la batalla por el título de la Conference League entre Rayo y Crystal Palace. Hasta allí se ha desplazado Almeida, que aseguró a OKDIARIO antes de la final que «hoy el Rayo es el primer equipo de Madrid».

El regidor confía en que los de Íñigo Pérez vuelvan a Madrid con el título: «Esperamos que el Rayo vuelva con la Copa a Vallecas, que vuelva con la Copa a Madrid, que nos haga sentir muy orgullosos, como nos ha hecho sentir durante toda la Conference. Estoy casi seguro de que volveremos con esa Copa».

Reconocido seguidor del Atlético de Madrid, Almeida cambia este miércoles el rojo y blanco de los colchoneros por el rojo y blanco del cuadro vallecano: «Hoy paso a ser del Rayo Vallecano, como todos. No hay discusión en Madrid. No hay rencilla alguna con el Rayo de nadie. Todos somos del Rayo. Seas del Madrid o del Atleti, todos vamos con el Rayo. Nos hace sentir muy orgullosos lo que ha conseguido. Por eso tiene el título de primer equipo de Madrid en estos momentos».

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, siempre se ha referido al alcalde como «el talismán del Real Madrid», por la suerte que trae a los blancos cuando va a apoyarles en las finales. Ahora, Almeida confía en ser también el talismán del Rayo Vallecano: «Espero poder serlo. Espero poder darle suerte al Rayo. De alcalde he ido a finales europeas del Real Madrid y del Rayo, pero no del Atleti, así que adelante el Rayo». Sobre el resultado, lo tienen claro: «Que gane. Cualquiera que sea el resultado».