El vídeo en exclusiva del juicio de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo: «Si yo hubiera querido vejarla, la habría llamado ‘puta de mierda’»

Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo se vieron las caras por primera vez desde el juicio de su hijo en Tailandia el pasado 16 de abril, en los juzgados de Alcobendas, donde los padres de Daniel Sancho —condenado a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta— comparecieron ante la Sección de Violencia sobre la Mujer para dirimir si el actor era culpable de un delito leve de vejaciones, delito del que Sancho fue absuelto días después, como adelantó OKDIARIO. Este periódico publica este miércoles en exclusiva las imágenes del juicio de Bronchalo y Sancho.

El origen de todo es un mensaje de WhatsApp. En febrero de 2024, en plena gestión de la defensa de su hijo en Tailandia, Silvia Bronchalo denunció a Rodolfo Sancho por un presunto delito de vejaciones y maltrato. En su denuncia aseguró que el actor se había referido a ella con términos como «pirada» o «incapaz» y que incluso le había diagnosticado un trastorno bipolar por escrito.

Rodolfo lo negó todo mediante un comunicado y el juzgado de Alcobendas archivó la causa por violencia de género en 2024 al apreciar contradicciones en el testimonio de la denunciante. Silvia recurrió, y la Audiencia Provincial reabrió parcialmente el caso en abril de 2025, aunque rebajando los cargos a delito leve de vejaciones, mucho menos grave que el maltrato original. Dos años después de la denuncia, el jueves 16 de abril se celebró por fin la vista.

Rodolfo Sancho no esquivó ninguna pregunta. Declaró que quería contestar a todas las partes, con la única excepción de las preguntas de la abogada de Silvia Bronchalo, a la que acusó de haber acudido a los platós de televisión a difundir acusaciones contra él mientras el procedimiento estaba abierto.

Sobre el mensaje que originó el juicio, fue taxativo. Insistió en que la frase «tienes bipolaridad y tiene tratamiento» era un consejo, no un insulto, y que la propia construcción de la frase lo demostraba. «Si yo hubiera querido vejarla, si me permite usar un lenguaje un poco más soez, la habría llamado: ‘Eres una puta loca de mierda’. Pero no. Yo le digo: ‘Esto nunca te lo ha dicho nadie y yo sí te lo voy a decir: tienes bipolaridad y tiene tratamiento». Rodolfo prosigue: «Decir ‘y tiene tratamiento’, es animar a una persona a recibir tratamiento. Esa era mi intención».

Reconoció el mensaje sin dudarlo. Reconoció también las mayúsculas con las que lo escribió, y las justificó como énfasis, no como agresividad. «Cuando algo es importante, por supuesto que pongo mayúsculas».